Dalla dematerializzazione alla metadatazione secondo gli standard METS: l’azienda protagonista del progetto sull’Archivio Storico Liparense finanziato dal Ministero della Cultura, tra pergamene del XV secolo e documenti pontifici

Nel panorama sempre più strategico della gestione documentale, della dematerializzazione e della valorizzazione digitale degli archivi, Archiviazione e Digitalizzazione Service S.r.l. si afferma come una realtà di riferimento, capace di operare su patrimoni documentari di eccezionale valore storico applicando metodologie rigorose, standard internazionali e tecnologie avanzate.

Un riconoscimento significativo del contesto in cui l’azienda opera arriva dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura, nell’ambito dell’avviso pubblico per il sostegno alla ricerca scientifica sugli archivi. Un’iniziativa volta a promuovere interventi di tutela, studio e accessibilità di fondi documentari di altissimo pregio storico e culturale.





È in questo quadro che si colloca uno degli interventi più rilevanti realizzati da A.D. Service, protagonista del progetto “I documenti dell’Archivio Storico Liparense” che narrano il Museo Diocesano di Lipari, promosso dall’ Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela e realizzato sotto il controllo della Soprintendenza ai Beni Archivistici della Regione Siciliana.

L’incarico ha riguardato non solo la dematerializzazione di documenti risalenti al secolo scorso , ma anche un articolato e fondamentale lavoro di metadatazione archivistica, svolto secondo le stringenti regole dello standard METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), oggi considerato uno dei riferimenti principali a livello internazionale per la descrizione, la gestione e la conservazione degli oggetti digitali complessi.

Tra i beni trattati figurano documenti pergamenacei, manoscritti antichi e atti corredati da sigilli plumbei pendenti, tra cui un documento riconducibile a Papa Gregorio XVI, testimonianza diretta della storia ecclesiastica e istituzionale del territorio.





Materiali che, per fragilità e valore, richiedono competenze altamente specialistiche e procedure di intervento estremamente controllate.

Le operazioni si sono svolte sotto la guida della direzione scientifica della dott.ssa Gitto, garantendo il pieno rispetto dei criteri archivistici, conservativi e descrittivi. La metadatazione METS ha consentito di associare ai documenti digitalizzati informazioni strutturali, descrittive e amministrative, assicurando tracciabilità, interoperabilità, affidabilità scientifica e conservazione a lungo termine dei contenuti digitali prodotti.

In questo contesto, A.D. Service ha dimostrato come la dematerializzazione non possa essere considerata una mera scansione, ma un processo complesso e scientificamente fondato, in cui la qualità del dato e la correttezza della descrizione archivistica sono elementi centrali quanto la tutela fisica dell’originale.





Il progetto dell’Archivio Storico Liparense rappresenta così un esempio concreto di conservazione digitale evoluta, in cui tecnologia, metodo e rispetto della storia operano in sinergia per garantire la trasmissione della memoria documentaria alle generazioni future.

In un settore in cui l’improvvisazione può compromettere patrimoni secolari, A.D. Service S.r.l. si distingue per affidabilità, competenza e capacità di operare secondo gli standard più elevati richiesti dal mondo archivistico e dalle istituzioni culturali, confermando il proprio ruolo di eccellenza nella gestione e digitalizzazione degli archivi storici.

