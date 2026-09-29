Fondato da Giampiero Errante, il progetto riunisce strumenti di intelligenza artificiale per la comprensione e il ripasso, con particolare attenzione agli studenti con DSA, bisogni educativi speciali e ADHD.

Nasce dall’esperienza personale con la dislessia Leggolo, il progetto educativo fondato in Sicilia da Giampiero Errante con l’obiettivo di rendere lo studio più accessibile attraverso l’intelligenza artificiale. Alla base del progetto c’è la difficoltà, vissuta dal fondatore, di studiare con metodi poco adatti al proprio modo di apprendere. Da questa esperienza prende forma l’idea di un ambiente in cui gli studenti possano trovare modi diversi per comprendere i contenuti e costruire il proprio metodo di studio.





«Nessuno studente dovrebbe sentirsi meno capace solo perché impara in modo diverso», afferma Giampiero Errante, fondatore di Leggolo.



La piattaforma riunisce il tutor AI “Hey Leggolo”, mappe concettuali, semplificazione dei testi, lettura assistita, quiz e strumenti per organizzare materiali e progressi. L’obiettivo è accompagnare lo studente dal materiale da studiare alla comprensione e al ripasso all’interno dello stesso ambiente. Leggolo è pensato con particolare attenzione agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, bisogni educativi speciali e ADHD, con un approccio inclusivo rivolto anche agli altri studenti.

La web app pubblica è accessibile dal browser all’indirizzo https://leggolo.app/. Il sito https://leggolo.com/ presenta il progetto e le soluzioni rivolte anche a scuole ed enti.

Luogo: CAMPOBELLO DI MAZARA, TRAPANI, SICILIA

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