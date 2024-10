Le Comunità energetiche in Sicilia sono indispensabili per favorire la transizione ecologica e abbattere i costi eccessivi delle bollette per la pubblica amministrazione e per le famiglie. Il modello delle CER sostiene il meccanismo della produzione e dell’autoconsumo di energia mettendo al centro la comunità e dotandola di un piccolo patrimonio da gestire anche con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di attività locali rivitalizzando territori.



Su questi temi l’ANCI Sicilia e l’Assessorato regionale dell’Energia organizzano un evento informativo per illustrare l’Avviso relativo alle risorse non territorializzate (che sarà pubblicato nei prossimi giorni) per un importo di oltre 61 milioni di euro finalizzato all’erogazione di un contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile nelle già esistenti Comunità Energetiche (con una configurazione Solidale (CER-S) nell’ambito dell’Azione 2.2.2. del PR FESR Sicilia 2021/2027).

La restante parte di risorse territorializzate (oltre 38 milioni di euro) sarà erogata con successivi avvisi che ricalcheranno quello che sarà emanato a breve dal Dipartimento regionale dell’Energia.

All’incontro, che si svolgerà il prossimo 15 ottobre (in videoconferenza) dalle 11 alle 13, parteciperanno il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta, e l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Giovanni Di Mauro.

I contenuti dell’Avviso saranno illustrati dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Energia, Calogero Burgio.





