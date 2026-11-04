Sei città, sei tradizioni artigianali e un unico progetto capace di trasformare la ceramica siciliana in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica. È questa l’intuizione alla base delle Strade della Ceramica Siciliana, iniziativa ideata da Migi Press che ha messo in rete Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca, costruendo un itinerario che attraversa l’Isola seguendo il filo delle sue più antiche e prestigiose produzioni artigianali. L’obiettivo è superare la frammentazione territoriale e valorizzare le peculiarità di ciascun centro all’interno di un’unica proposta di turismo culturale ed esperienziale. Non un percorso che uniforma le produzioni, ma una rete che fa delle differenze il proprio punto di forza. Dalle maioliche di Caltagirone alle ceramiche di Burgio, dalle tradizioni di Sciacca a quelle di Collesano, fino alle produzioni di Santo Stefano di Camastra e Monreale, ogni territorio contribuisce con la propria storia, le proprie tecniche e il proprio linguaggio artistico.

Dalle botteghe agli itinerari turistici

L’elemento innovativo del progetto consiste nell’aver trasformato la ceramica da semplice prodotto artigianale a esperienza di viaggio. Il turista non è più soltanto un potenziale acquirente, ma un visitatore chiamato a conoscere i luoghi della produzione, entrare nelle botteghe, incontrare i maestri ceramisti, osservare le lavorazioni al tornio e scoprire le tecniche di decorazione. Un’esperienza che si arricchisce attraverso la visita a musei, monumenti e centri storici, intrecciando l’artigianato con le eccellenze gastronomiche, il patrimonio culturale e le bellezze paesaggistiche dei territori. Il progetto ha compiuto un primo importante passo nel 2024, con la presentazione alla BIT di Milano, dove è stato lanciato anche il Passaporto delle Strade della Ceramica Siciliana, uno strumento ideato per incentivare i visitatori a scoprire le sei città come tappe di un unico itinerario regionale.

Dalla Milano Design Week alla conquista di New York

La crescita della rete ha successivamente aperto nuove opportunità di promozione nazionale e internazionale. Nel 2025 le produzioni delle città aderenti sono state protagoniste della Milano Design Week attraverso l’installazione “La città delle ceramiche”, occasione per valorizzare il dialogo tra artigianato tradizionale, innovazione e design contemporaneo. La Regione siciliana ha evidenziato il potenziale della ceramica artistica anche nel settore dell’arredamento, riconoscendone contemporaneamente il valore come elemento di attrazione turistica. Un ulteriore salto di qualità è arrivato nel giugno 2026, quando le Strade della Ceramica Siciliana hanno raggiunto per la prima volta New York con “Sicily, Lands in Hands”, progetto cofinanziato dalla Regione siciliana nell’ambito dell’iniziativa “Sicilia che Piace”. Dal 25 al 27 giugno, tra Brooklyn e Manhattan, si sono tenuti incontri istituzionali, esposizioni e laboratori esperienziali che hanno coinvolto il Choplet Ceramic Studio, l’Istituto Italiano di Cultura e Eataly Flatiron. L’iniziativa ha permesso di presentare le produzioni siciliane a un pubblico internazionale attraverso un approccio che va oltre l’esposizione del manufatto. Al centro del racconto sono stati posti gli artigiani, le tecniche di lavorazione, le conoscenze tramandate e il legame profondo tra ogni oggetto e il territorio di provenienza.

Una rete destinata a crescere

Nel frattempo, la geografia della ceramica siciliana continua a evolversi. Anche Palermo ha ottenuto il riconoscimento di città italiana della ceramica ed è oggi inserita nell’elenco dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, accanto ai sei centri che hanno originariamente dato vita al progetto. Si aprono così nuove prospettive per un sistema che punta a rafforzare le connessioni tra artigianato, turismo e formazione, favorendo il confronto con designer e architetti, l’internazionalizzazione delle imprese e il coinvolgimento delle giovani generazioni. Un ruolo importante potrà essere svolto anche dagli strumenti digitali, capaci di ampliare la visibilità delle produzioni e l’accesso a nuovi mercati. Ulteriori opportunità arrivano dal nuovo sistema europeo delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. In questo contesto, Caltagirone ha ricevuto l’Igp. La sfida futura delle Strade della Ceramica Siciliana sarà dunque quella di consolidare un modello capace di coniugare tradizione e innovazione, preservando l’identità delle produzioni e creando nuove opportunità economiche e professionali. Perché dietro ogni manufatto non c’è soltanto un oggetto da ammirare o acquistare, ma un patrimonio di conoscenze, storie e competenze che può diventare una risorsa per lo sviluppo della Sicilia. Un patrimonio che, partendo dalle antiche fornaci dell’Isola, ha già dimostrato di poter raggiungere le grandi vetrine internazionali.

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