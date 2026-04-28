Per il secondo anno consecutivo l’eccellenza della fotografia italiana sale sul gradino più alto del podio continentale. Ivan Schirmenti, fotografo siciliano e vicepresidente dei fotografi di Confartigianato Palermo, ha conquistato a Reykjavik il prestigioso FEP Award (Federation of European Professional Photographers) come Miglior Fotografo Europeo nella categoria Wedding.

Il riconoscimento, assegnato dalla Federazione Europea dei Fotografi Professionisti, rappresenta il massimo traguardo del settore a livello internazionale. Vincere per due anni consecutivi nella categoria dedicata ai matrimoni è un risultato eccezionale che premia la continuità artistica, la ricerca tecnica e la capacità di Schirmenti di innovare il linguaggio visivo contemporaneo. La giuria internazionale ha esaltato il suo stile distintivo, capace di fondere eleganza, sensibilità ed una profonda carica emotiva in ogni scatto.





«Ho emozione e adrenalina a mille – dice il vincitore – e ricevere questo premio internazionale per il secondo anno consecutivo, rappresenta per me un riconoscimento profondo, non solo del mio lavoro, ma soprattutto della visione che porto avanti ogni giorno attraverso la fotografia. Il mio stile nasce dal desiderio di raccontare la realtà con autenticità, cercando sempre un equilibrio tra estetica ed emozione, tra luce e significato».

Per il presidente dei Fotografi di Confartigianato Palermo Francesco Baiamonte «La riconferma di Ivan è motivo di orgoglio per la nostra Associazione e Categoria e conferma lo spirito e l’attività che portiamo avanti con dedizione per un sempre più alto livello di artigianalità, professionalità che oggi, ancora una volta, sono conferma di eccellenza e valore».





Per il presidente nazionale di Confartigianato Fotografi Corrado Poli, che ha ritirato il premio a nome del vincitore, «Il riconoscimento ottenuto da Ivan Schirmenti a Reykjavik come Miglior Fotografo Wedding europeo Fep premia la sua grande professionalità e la capacità di raccontare emozioni autentiche attraverso la fotografia. Come Confartigianato siamo orgogliosi di avere un rappresentante che contribuisce alla crescita del settore fotografico con competenza, visione e qualità».

Questo traguardo straordinario non è quindi soltanto una vittoria personale, ma consolida la posizione di Schirmenti come punto di riferimento assoluto nel panorama del wedding internazionale e rende omaggio all’intero territorio siciliano. Attraverso la sua visione artistica, Schirmenti trasforma l’istante in un racconto visivo senza tempo, confermando come il talento e la dedizione possano portare l’artigianato d’eccellenza ai vertici della fotografia contemporanea mondiale.

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