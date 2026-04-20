Tipo segnalazione: Fotonotizia

A Roma, fino al 26 aprile, la mostra “Franco Battiato. Un’altra vita”, ospitata al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e dedicata a Franco Battiato, tra i più innovativi protagonisti della cultura italiana contemporanea. Coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI e curata da Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato, la mostra offre un ritratto intimo e stratificato dell’artista a cinque anni dalla sua scomparsa, attraverso sette sezioni tematiche che ne ripercorrono l’intera carriera, dagli esordi tra Sicilia e Milano al successo internazionale, fino alla ricerca spirituale e filosofica che ha caratterizzato la sua produzione più matura, passando per la fase sperimentale ispirata a John Cage e Karlheinz Stockhausen e il grande successo pop degli anni Ottanta, con brani entrati nella storia della musica italiana.





Cuore pulsante dell’esposizione è lo spazio immersivo con tecnologia Dolby Atmos, che avvolge i visitatori in un’esperienza multisensoriale tra suoni, immagini e video, restituendo la profondità del suo universo creativo e spirituale e la capacità dell’artista di attraversare linguaggi differenti, dalla musica al cinema fino alla pittura. Tra i visitatori anche Francesco Squillaci, geometra e grande estimatore del cantautore, originario della Sicilia e da sempre suo fan, che ha voluto rendere omaggio a Battiato dopo averlo seguito fin dal celebre concerto al Porto di Catania del 1997, in un ideale fil rouge che lo ha condotto fino a Roma per rivivere dal vivo le emozioni legate alla sua musica e al suo percorso artistico.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.