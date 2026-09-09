La musica come strumento di cultura, racconto e impegno civile. È attraverso questa prospettiva che i Bellamorèa, il duo composto dai fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto, in concomitanza con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, hanno ricevuto il premio speciale “Unconventional Excellence Awards 2026”, nell’ambito della terza edizione di Forbes, evento promosso da Forbes Italia in collaborazione con Giffoni Innovation Hub.

Un premio che arriva a riconoscimento di un percorso artistico nel quale la musica non è soltanto spettacolo, ma diventa strumento per raccontare identità, valori, memoria, cultura, inclusione, legalità, relazioni umane e tematiche sociali. Il riconoscimento è stato assegnato ai Bellamorèa nel corso della serata condotta dall’attrice Martina Stella insieme al giornalista di Forbes Italia Antonio Ravenna, in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, consegnato dalla Responsabile Comunicazione e Marketing Antonella Passini.





“Un riconoscimento che ci emoziona e ci rende orgogliosi – per noi, Bellamorèa, la musica è sempre stata anche un modo per raccontare storie, costruendo ponti attraverso le persone e le culture. Ricevere questo premio rappresenta un’ulteriore spinta a continuare il nostro percorso con la stessa passione e con il desiderio di dare alla musica un significato che vada oltre il palco”.

Tra gli artisti premiati durante la serata figura anche Maria Grazia Cucinotta, con la quale il duo ha collaborato per la realizzazione del videoclip “Voce spezzata”, brano dedicato al tema della violenza di genere. Tra gli altri premiati anche la cantautrice e attrice Clara Soccini. Originari di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto hanno costruito negli anni un progetto musicale che unisce sonorità contemporanee, tradizione e cultura mediterranea.





Nel loro percorso figurano inoltre importanti riconoscimenti istituzionali: la loro attività musicale ha ricevuto il riconoscimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da Papa Francesco e una benedizione apostolica di Papa Leone XIV, testimonianze che si aggiungono ai numerosi premi ricevuti nel corso degli anni. Attraverso il loro MED WORLD TOUR hanno portato la musica, la cultura italiana e mediterranea anche oltre i confini nazionali, esibendosi in diversi Paesi e incontrando comunità italiane e realtà culturali internazionali. Il loro percorso si sviluppa anche in ambito educativo.

I Bellamorèa portano infatti la propria esperienza musicale nelle scuole e nelle Università, attraverso concerti, incontri e conferenze dedicate a temi affrontati nei loro brani, utilizzando la musica come occasione di confronto con studenti e giovani. Parallelamente hanno sviluppato una particolare attività nella produzione audiovisiva: sono, infatti, arrivati attualmente a realizzare 37 videoclip musicali.

Luogo: VENEZIA, VENEZIA, VENETO

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