Dal progetto della Confederazione Sindacale SINALP del 2018 alla Rete Nazionale, otto anni di impegno per la tutela delle donne, la dignità del lavoro, e la parità di genere.

Un percorso iniziato nel 2018, quando la Confederazione Sindacale SINALP ebbe l’intuizione di dare vita al progetto ZeroMolestie SINALP, pensato per affrontare il fenomeno delle molestie e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro e offrire alle donne strumenti concreti di ascolto e tutela.

Portando la tutela delle donne direttamente nei luoghi di lavoro, dove molestie, discriminazioni e disparità possono assumere forme difficili da denunciare e riconoscere.





La crescita del progetto porta nel 2022 a una nuova fase, con la trasformazione di ZeroMolestie SINALP in una Rete strutturata, capace di mettere in collegamento competenze, professionalità e realtà territoriali diverse.

È in questo passaggio che il progetto assume una dimensione ancora più ampia, non soltanto contrastare le molestie nel mondo del lavoro, ma costruire una rete permanente dedicata alla prevenzione, all’ascolto, alla tutela della persona e alla promozione della parità di genere.

Un’evoluzione accompagnata anche dal riconoscimento istituzionale del percorso in Sicilia, con l’accreditamento della Rete presso la Regione Siciliana, formalizzato nel 2022 durante la Presidenza della Regione dell’On. Nello Musumeci.





Da questa esperienza, oggi si compie un nuovo importante passo con la nascita all’interno della Rete dell’Osservatorio Permanente ZeroMolestie SINALP, patrocinato da CONCORDIA ET IUS e presentato il 23 settembre alla Camera dei Deputati, nella Sala Matteotti di Palazzo Theodoli-Bianchelli alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sindacale, accademico e giuridico.

La nascita dell’Osservatorio rappresenta un ulteriore passo nel percorso che la Rete Zero Molestie S.I.N.A.L.P. ha sviluppato attraverso un’intensa attività sociale e territoriale. Un percorso nato dalla volontà di trasformare la prevenzione delle molestie, della violenza e delle discriminazioni in un’azione concreta, strutturata e permanente.





Questo è il percorso che la Rete ZeroMolestie SINALP ha portato a Roma.

Una storia di impegno sindacale e sociale costruita sul territorio, partita dalla tutela delle lavoratrici e progressivamente estesa alla prevenzione della violenza, alla promozione della parità di genere e alla costruzione di una rete tra istituzioni, sindacato, imprese e professionisti.

Questo evento per la Rete ZeroMolestie SINALP si tratta di una tappa importante perché sancisce il passaggio da un progetto nato all’interno del mondo sindacale a una realtà capace di dialogare stabilmente con le istituzioni e con il territorio, in collaborazione con l’ente di mediazione civile CONCORDIA ET IUS, con l’Associazione Datoriale UNICOOP Sicilia, con i 200 Comuni che con Delibera di Giunta hanno aderito alla Rete, con diversi enti territoriali e con l’Università Pontificia della Sicilia.





La crescita della Rete è stata progressiva, coinvolgendo oltre 200 Comuni attraverso il progetto Scontrino Antiviolenza 1522 Zeromolestie Sinalp.

È una delle esperienze che meglio raccontano la filosofia della Rete, portare la prevenzione fuori dagli spazi istituzionali tradizionali e renderla visibile nei luoghi della vita quotidiana.

La crescita territoriale ha inoltre permesso di consolidare una rete di collaborazione con amministrazioni comunali, realtà produttive e professionisti, ponendo le basi per l’attuale dimensione nazionale del progetto.

La presentazione dell’Osservatorio Permanente ZeroMolestie SINALP alla Camera dei Deputati rappresenta quindi una nuova tappa di un percorso iniziato otto anni fa.





L’incontro istituzionale del 23 settembre ha visto la fattiva presenza dell’On Maria Carolina Varchi, Presidente del COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ della Camera dei Deputati, la partecipazione istituzionale del Sen. Raoul Russo, del Vice Sindaco di Palermo Avv. Brigida Alaimo, oltre ad importantissime figure istituzionali quali, l’Avv. Giuseppina Casella della Corte Costituzionale, l’Avv. Maurizio Borgo Presidente Autorità Nazionale Garante dei Diritti dei Disabili, l’Avv. Irma Conti Presidente Naz. ADGI, il Dr. Stefano Marconi Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro dell’INL, il Dr. Antonio Balsamo Presidente della Corte d’Appello di Palermo, la Dr.ssa Anna Maria Picozzi Procuratrice Generale Corte d’Appello Palermo, l’Avv. Carmen Reina Presidente Rete Nazionale Forense Sicilia e altri importanti esponenti del mondo istituzionale, sindacale, accademico e giuridico.





Tra gli interventi si evidenzia quello della Dr.ssa Alessia Pollina responsabile di Concondia et Ius, che ha affrontato il quadro giuridico e la necessità di un approccio integrato nel contrasto alle molestie e alle diverse forme di violenza.

Quello di Natascia Pisana, Responsabile Nazionale della Rete ZeroMolestie SINALP, che ha posto l’accento sulla necessità di rompere il silenzio nei luoghi di lavoro e sul ruolo degli sportelli territoriali come presidi di prossimità per l’ascolto e l’accompagnamento, e quello del Dr. Andrea Monteleone, Presidente della Rete Zero Molestie e Vice Segretario Nazionale SINALP, che ha illustrato la dimensione sindacale del progetto e la necessità di collegare la tutela dalla violenza alla possibilità concreta per le donne di raggiungere l’indipendenza economica.

La Direzione Nazionale

Zeromolestie Sinalp

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