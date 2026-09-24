Le loro sono storie di un viaggio segnato da paure, difficoltà ma anche da tanta speranza e nuove possibilità. Sono le storie di Abdoul, Ausman, Mohammed e Yousef, quattro giovanissimi ospiti delle Comunità Alloggio Regina Elena e Carlo Acutis di Cefalù (PA) che venerdì 25 settembre saranno a Palermo per raccontare il loro percorso nell’ambito della prima edizione del festival letterario “Logos. Parole dal Mediterraneo”.

Accompagnati da don Giuseppe Licciardi, direttore delle due comunità, i quattro ragazzi condivideranno il loro vissuto e il viaggio che dall’Africa li ha portati in Italia in cerca di una nuova vita.





Le loro esperienze sono diventate due libri: “Momo e il genio un po’ così” dedicato ai bambini più piccoli e “Viaggio con in testa il pallone” dedicati a ragazzi e adolescenti.

“Momo e il genio un po’ così” è già stato presentato al Salone del Libro di Torino lo scorso maggio. Affronta temi importanti ma con il linguaggio semplice e immediato della favola: nessun eroe perfetto, ma personaggi fragili che, con i loro limiti, trovano il modo di aiutare, proteggere e amare.

“Viaggio con in testa il pallone” racconta invece l’esperienza del viaggio e l’arrivo in Italia. Il libro, che sarà pubblicato nelle prossime settimane, propone un racconto denso di umanità e speranza.





Non sarà una semplice presentazione ma un momento di incontro, ascolto e condivisione, un’occasione per parlare di fragilità, speranza e umanità con delicatezza e semplicità.

L’appuntamento è per venerdì 25 settembre 2026 alle ore 17 all’interno del Parco di Villa Filippina di Palermo.

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