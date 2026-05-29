Giovedì 28 maggio alle 16 alla Biblioteca Ursino Recupero di Catania

Un viaggio nella storia più antica della Sicilia per riscoprire identità, cultura e memoria di un popolo attraverso la figura di Ducezio, protagonista del V secolo avanti Cristo e simbolo della tradizione sicilianista.

Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 16.00, nella Biblioteca Civica e Ursino Recupero di Catania, la Fondazione Ducezio presenterà il volume “Ducezio e i Siculi”, pubblicato da Casa Editrice Algra e curato da Gesualdo Campo.

L’iniziativa si inserisce nel programma del “Maggio dei Libri 2026” ed è promossa con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, il patrocinio del Comune di Catania e la collaborazione del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci.

Il libro raccoglie gli atti del convegno svoltosi il 23 novembre 2024 al Teatro Greco Romano di Catania e propone contributi di studiosi, archeologi, storici e ricercatori dedicati alla figura di Ducezio, al ruolo dei Siculi nella storia della Sicilia antica e ai processi di costruzione dell’identità culturale siciliana.

Ad aprire l’incontro i saluti del presidente della Fondazione Ducezio, on. Raffaele Lombardo.

La presentazione scientifica del volume sarà affidata al prof. Rosario Sapienza, ordinario di Diritto internazionale dell’Università di Catania, e al prof. Luigi Caliò, archeologo e ordinario di Archeologia classica dell’Ateneo catanese. Interverranno inoltre alcuni dei coautori del volume: Emilio Galvagno, Elena Santagati, Claudio D’Angelo, Massimo Frasca e Salvatore Caffo.

Le conclusioni saranno affidate a Gesualdo Campo, curatore dell’opera.

Attraverso saggi e approfondimenti multidisciplinari, il volume restituisce centralità a una figura storica che, nella tradizione culturale siciliana, rappresenta il tentativo di costruire una coscienza politica e identitaria autonoma.





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