



SANTA CROCE CAMERINA (RG) – Per decenni è bastato il soffio di una fisarmonica per riempire le piazze, animare le feste sull’aia e far stringere e innamorare intere generazioni sul filo di un valzer o di una mazurka. Quello strumento che profuma di ricordi e intimità torna protagonista insieme al timbro vellutato del clarinetto, in un incontro acustico che promette di rievocare atmosfere genuine e senza tempo.

L’appuntamento è per sabato 22 agosto, alle ore 21, nella suggestiva cornice dell’antica dimora “Il Sultano”, immersa nella campagna tra Santa Croce Camerina e Punta Secca.

A guidare il pubblico in questo percorso saranno i maestri Giovanni Amore alla fisarmonica e Salvatore Schembari al clarinetto. L’intesa tra i due musicisti darà vita a un repertorio trasversale che attraversa epoche e latitudini diverse: dal ritmo travolgente dello swing americano alle vibrazioni calde del tango sudamericano, fino a rendere omaggio ai grandi capolavori della musica italiana e alle celebri melodie per il grande schermo firmate da Ennio Morricone e Nino Rota.

L’appuntamento si inserisce nella rassegna estiva promossa dalla dimora storica con la formula della cena-spettacolo: una formula pensata per coniugare l’ascolto musicale dal vivo con il piacere della buona tavola e della convivialità all’aperto. La cena sarà interamente curata da Savini Catering, offrendo agli ospiti un momento gastronomico dedicato prima e durante le suggestioni del concerto.

La quota di partecipazione per l’intera serata, comprensiva di cena e spettacolo musicale, è di appena 25 euro a persona. I posti sono limitati: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 333 3078309 oppure 333 4183893.





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