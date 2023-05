Ultimo appuntamento per la stagione scolastica 2022/2023 con la Rassegna letteraria “Libriamoci – Incontro con l’Autore” dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, organizzata in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice, martedì 30 e mercoledì 31 maggio. Ospite della due giorni – il 30 alle ore 18 in libreria, in via Manzoni, e il 31 alle ore 9.30 a scuola, nel plesso di via Barresi per gli alunni, sarà Daniele Mencarelli, che presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Fame d’aria”. Già ospite della scuola nell’ottobre del 2020, con il libro “Tutto chiede salvezza”, finalista al Premio Strega, con “Fame d’aria” (Mondadori) Daniele Mencarelli fa i conti con uno dei sentimenti più intensi: l’amore genitoriale che, anche se costa fatica, ripaga lo sforzo restituendo il senso di umanità e dell’esserci l’uno per l’altro. Lo scrittore e sceneggiatore romano –vincitore del Premio Flaiano per la narrativa nel 2022, con “Sempre tornare” – racconta la storia di Pietro e del figlio Jacopo che, in viaggio su una strada polverosa, restano in panne con la macchina, e vengono soccorsi fino al paese vicino, Sant’Anna del Sannio, dal meccanico Oliviero. In attesa che l’uomo ripari l’auto, padre e figlio trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar al centro del paese: qui il tempo sembra essersi fermato e qui conoscono Gaia. Sarà proprio lei a infrangere con la sua spontaneità il muro di dolore con cui Pietro lotta ogni giorno, incrinando la corazza di rabbia cieca che l’uomo si porta addosso.

“Si conclude anche per quest’anno una Rassegna ricca di autori e libri straordinari – dice la Dirigente scolastica Pina Mandina – che ci hanno consegnato storie e verità del nostro Paese sempre stimolanti per un confronto su tematiche di grande attualità. E’ la mission che ci siamo dati ormai da tanti anni, e i nostri alunni a scuola, come il pubblico di lettori affezionati in libreria, ci dimostra di partecipare con grande interesse anche emotivo che ci incoraggia a investire in questo proficuo percorso di condivisione. Siamo certi che anche la tematica affrontata da Daniele Mencarelli, autore che conosciamo a apprezziamo in modo particolare, ci regalerà altre due giornate intense all’insegna della cultura”.

