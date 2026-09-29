Il nuovo singolo del giovane artista catanese — prodotto da Must Rush — esce giovedì 2 ottobre per l’etichetta Hopeland. Un brano che spinge il sound verso coordinate marcatamente ritmiche e ballabili, accompagnato da un videoclip in IA.

Radici ben piantate nella sua terra d’origine e uno sguardo proiettato verso le nuove frontiere della musica pop, contaminate dall’elettronica e dal groove dance. Il cantautore catanese Daniente (classe 1995) torna a farsi sentire con un brano che segna un’evoluzione importante nel suo percorso artistico. Dal 2 ottobre è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Non sono fatto” (Hopeland), il nuovo singolo che unisce un’anima cantautorale a un sound fortemente ritmico e coinvolgente.





Cresciuto in un contesto familiare profondamente legato alla musica, l’artista etneo — che oggi porta la sua identità e la sua penna anche fuori dall’isola, alternando la Sicilia a Bologna — consolida un percorso in costante crescita. Sin dagli esordi, i singoli di Daniente (Fluido, Umami, Psichedelica, Signorine nel metrò e Kamchatka ed Alaska) hanno conquistato l’attenzione della critica e del pubblico, trovando un caloroso riscontro radiofonico e finendo sulle pagine e nelle playlist di importanti punti di riferimento territoriali come il Sicilian Post, oltre a spazi digitali ed esteri. Una scia positiva arricchita nell’ultimo anno da importanti tappe live e riconoscimenti nei concorsi nazionali (dalle semifinali a I Visionatici, Music & Young e Percoto Canta, fino al Premio per il Miglior Testo per Fluido a Zola Predosa e alla recente finale al Premio Carlo Rambaldi).





La nuova traccia fonde la consueta cifra di scrittura autoriale e pop — caratterizzata da ironia, sguardi sulla contemporaneità e una forte leggerezza di fondo — con un beat corposo e incalzante. Un sound pensato esplicitamente per muoversi, nato dalla sinergia produttiva con Must Rush (Antonio Giuliano), che modella basse frequenze profonde e ritmiche serrate cucite su misura per la voce del cantautore.





La release, supportata da una forte programmazione radiofonica, rappresenta un nuovo tassello di un percorso che rifugge le etichette rigide, esplorando geografie sonore sempre nuove all’interno del panorama pop-dance italiano.

L’uscita di “Non sono fatto” è accompagnata da un videoclip in IA, ideato e realizzato da Must Rush: un flusso visivo ipnotico che spazia tra suggestioni futuristiche e ambientazioni spaziali, traducendo in un originale cortocircuito visivo le coordinate energetiche ed emotive del pezzo.

“Non sono fatto” e il videoclip in IA saranno disponibili da venerdì 2 ottobre in radio, su YouTube, Spotify e sulle principali piattaforme digitali.

Link al presave: https://add-it.feiyr.com/Daniente_nonsono

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