Confcommercio Sicilia accoglie positivamente la decisione della Regione di convocare un incontro istituzionale per il 18 febbraio, alle 10,30, presso l’assessorato regionale al Turismo, dove il presidente regionale Gianluca Manenti sarà ricevuto per affrontare le criticità emerse dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry. Le richieste avanzate da Confcommercio nelle scorse settimane hanno riguardato il riconoscimento dello stato di emergenza, l’attivazione di ristori economici, la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi, misure per il ripristino delle attività danneggiate e il differimento delle scadenze del bando Turismo Fsc, reso difficilmente accessibile per molte imprese colpite dall’emergenza.





«Questo incontro rappresenta un primo passo importante» dichiara il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. «Abbiamo chiesto interventi immediati e mirati, e il fatto che la Regione abbia deciso di avviare un confronto diretto dimostra che la gravità della situazione è stata compresa. Adesso attendiamo riscontri concreti: le imprese hanno bisogno di certezze per rialzarsi e ripartire». Confcommercio Sicilia conferma la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni affinché le misure necessarie vengano definite e attuate nel più breve tempo possibile.

Luogo: Palermo

