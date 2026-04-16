Le dure parole del Pontefice

Oggi, 16 aprile, da Bamenda, in Camerun, Papa Leone XIV ha pronunciato uno dei discorsi più duri del suo pontificato, accusando apertamente i leader globali di alimentare guerre e distruzione. Il contesto è quello di una tensione internazionale crescente, con conflitti aperti e una corsa agli armamenti che, secondo il Pontefice, sta sottraendo risorse vitali a sanità ed educazione.

“Il mondo viene devastato da una manciata di tiranni. Chiudono un occhio sul fatto che miliardi di dollari vengono spesi per uccidere, eppure le risorse necessarie per la guarigione, l’educazione e la restaurazione non si trovano da nessuna parte”.

“Miliardi per uccidere, nulla per curare”

Il Papa ha costruito un’accusa diretta contro quello che definisce il sistema globale della guerra, mettendo a confronto le spese militari con la carenza di investimenti nei servizi essenziali.

“I padroni della guerra fingono di non sapere che basta un attimo per distruggere, ma spesso una vita non basta per ricostruire”.

Un passaggio che sintetizza la linea del discorso: la guerra non è solo distruzione immediata, ma lascia ferite profonde che richiedono generazioni per essere sanate.

Religione e potere: la denuncia più dura

Il punto più radicale dell’intervento riguarda l’uso della religione come strumento politico e militare. Il Papa ha parlato senza attenuazioni: “Beati gli operatori di pace. Guai, invece, a chi piega le religioni e il nome stesso di Dio ai propri obiettivi militari, economici e politici, trascinando ciò che è santo in ciò che vi è di più sporco e tenebroso”.

E ancora: “Gesù ci ha detto, beati i costruttori di pace, ma guai a coloro che manipolano la religione nel nome stesso di Dio per il loro guadagno militare, economico o politico, trascinando ciò che è sacro nell’oscurità e nella sporcizia”.

Il messaggio è netto: la religione, secondo il Pontefice, viene oggi utilizzata come leva di potere in scenari di conflitto.

Il ruolo delle donne nella ricostruzione

Nel discorso emerge anche un riconoscimento esplicito al lavoro spesso invisibile delle donne nei contesti di guerra: “A questo proposito, il mio grazie va a tutti coloro – in particolare alle donne, laiche e religiose – che si prendono cura delle persone traumatizzate dalla violenza. È un lavoro immenso, invisibile, quotidiano”.

Lo scontro con Washington e le tensioni globali

Le parole del Papa arrivano in un momento di tensione diretta con Donald Trump, dopo una serie di attacchi via social e tv rivolti al Vaticano.

Il Pontefice ha risposto senza arretrare: “Girano lo sguardo dall’altra parte mentre il mondo viene martoriato”.

Un discorso che ridefinisce il ruolo della Chiesa

L’intervento da Bamenda non è solo un messaggio religioso, ma una presa di posizione politica nel senso più ampio del termine. Il Papa si inserisce direttamente nel dibattito globale su guerra, economia e responsabilità dei leader.

Il Pontefice statunitense ha denunciato un sistema che privilegia la spesa militare rispetto al benessere delle persone e che, secondo il Pontefice, utilizza anche la religione per giustificare scelte di potere.