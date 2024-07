Sabato 3 agosto alle ore 21:00 in via Roma a San Cipirello, si terrà il 16° saggio della scuola di danza “New Step by step” di Angela Pernice e Giovanni Cassarà. Sul palcoscenico gli allievi della scuola di danza si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti, dopo un anno di allenamenti e lavoro.

L’impegno costante di docenti e allievi si trasformerà in uno spettacolo di grande effetto in piazza. La serata, che sarà presentata dalla giornalista Anna Cane, avrà la direzione artistica della maestra Angela Pernice e la direzione tecnica di Giovanni Cassarà. La ricercatezza dei costumi, la creatività nei balletti, la capacità interpretativa degli allievi faranno della serata un evento unico e imperdibile. Lo spettacolo sarà l’epilogo di un anno di lavoro, di impegni e sforzi per docenti e allievi ma anche un momento di crescita e motivo di orgoglio per tutti.

Si ringraziano per la collaborazione il Comune di San Cipirello e tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dell’evento.

Ingresso gratuito

Data Inizio: 03/08/2024

Data Fine: 03/08/2024

Ora: 21:00

Artista: New step by step

Prezzo: 0.00

