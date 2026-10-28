Dario Denso Andriolo affascina le Madonie: a Petralia Sottana gli Affreschi Digitali conquistano il pubblico

La luce incontra la pietra, l’architettura si trasforma e la tradizione dialoga con il linguaggio contemporaneo.** A Petralia Sottana, l’intervento di projection mapping firmato da Dario Denso Andriolo ha catturato gli sguardi di residenti e visitatori, trasformando un’architettura del borgo madonita in una superficie viva, attraversata da immagini, suggestioni e visioni in movimento.



L’opera, parte del progetto Affreschi Digitali, ha dato vita a un’esperienza immersiva capace di coniugare identità territoriale e sperimentazione visiva, suscitando curiosità e meravigliatra gli avventori della Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno.

Smartphone alla mano, in molti hanno immortalato le proiezioni, condividendo sui social immagini e video di un’architettura che, per una sera, si è trasformata in un racconto di luce.





Il progetto è promosso da Opateo e Vulcania, nell’ambito della Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno, con il supporto tecnico di Sinergie Group.

Un intervento che nasce dalla collaborazione tra realtà del territorio e professionisti, per valorizzare il patrimonio architettonico attraverso il linguaggio contemporaneo degli Affreschi Digitali.

Con il suo intervento, Andriolo rinnova il dialogo tra arte e patrimonio architettonico, dimostrando come le nuove forme di espressione visiva possano valorizzare i luoghi senza cancellarne la memoria, ma offrendo loro nuove possibilità di essere percepiti e vissuti.

Un incontro tra tecnologia, sensibilità artistica e identità dei luoghi, in cui le Madonie diventano protagoniste di una nuova narrazione visiva.

Luogo: petralia Sottana

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