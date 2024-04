MAZZARINO – Vincenzo D’Asaro, già sindaco di Mazzarino, annuncia un nuovo progetto politico attraverso un manifesto civico denominato “Alleanza per Mazzarino” che lo vedrà proporsi alla guida della città in occasione delle elezioni amministrative previste il prossimo mese di giugno.

“Il quinquennio amministrativo che appresta a concludersi, ha visto rette le sorti cittadine da una Amministrazione spesso caduta in contraddizioni insormontabili, distinta da evidenti insufficienze, in un contesto cittadino – afferma Vincenzo D’Asaro – sempre più afflitto da problematiche sociali ed economiche di notevole rilievo.

In occasione del rinnovo della composizione dell’organo consiliare cittadino, previsto per il prossimo mese di giugno, la drammatica situazione che contraddistingue l’attuale contesto cittadino mazzarinese, induce ad individuare, con nuove consapevolezza, fermezza e celerità, mediante un percorso coraggioso, lontano, anche, dalle dinamiche partitiche, un nuovo modus operandi capace di aggregare soggetti di diversa formazione culturale, – prosegue D’Asaro- professionale e politica, accomunate da un forte senso di appartenenza alla loro comunità, nell’intento di assicurare concrete risposte alle istanze cittadine.

La presente iniziativa trova ragion d’essere nella presa d’atto della difficile, lo si ribadisce, attuale situazione amministrativa e sociale nella quale versa la comunità mazzarinese, nonché della pesante eredità con la quale sarà necessario confrontarsi al termine dell’esperienza dell’attuale compagine amministrativa che governa la Città.

Essa trova ragione, anche, nella avvertita convinzione, che il percorso per la futura azione amministrativa, che abbia quale suo precipuo scopo il radicale cambiamento della attuale situazione, debba essere contraddistinto da un rinnovato senso politico non divisivo, da una matura e rinnovata cultura politica e dalla condivisione laicamente valoriale del governo del Comune.

In tal senso – prosegue D’Asaro – viene rivolto un invito a tutta la Cittadinanza, all’associazionismo, alle forze sociali, alle forze politiche, nelle loro articolate rappresentanze, alle forze economico-imprenditoriali, a quanti, in sostanza, vogliano condividere un percorso programmatico di sviluppo, di aderire al presente manifesto per amministrare la cosa pubblica con rinnovato slancio politico, ponendosi quali obiettivi programmatici prioritari: il risanamento del bilancio comunale, la concretizzazione di un’azione amministrativa volta a tutelare gli interessi della collettività amministrata, la trasparenza della macchina amministrativa, la democrazia partecipativa, lo sviluppo socio-economico-culturale locale, la tutela del territorio, la creazione di una identità attrattiva della destinazione territoriale comunale, la risoluzione delle tante problematiche che hanno ricaduta nel sociale, la individuazione di nuovi modi operativi per rispondere fattivamente alle istanze sociali.

Su questi fondamenti intendo, preceduto da un costruttivo e serio confronto con tutti gli attori territoriali comunali, realizzare l’aspettativa comune di assicurare un governo efficiente e produttivamente indirizzato al vero e non retoricamente parlato sviluppo della Comunità Mazzarinese”.

Luogo: MAZZARINO, MAZZARINO, CALTANISSETTA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.