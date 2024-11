Le nuove sfide della promozione turistica dei territori tra programmazione, pianificazione, Data science e Intelligenza artificiale. Sono i temi che saranno approfonditi mercoledì 6 novembre, a partire dalle 10, alla Galleria d’arte moderna “E. Restivo”, in via Sant’Anna 21, nel corso di un forum con esperti promosso dal Comune di Palermo nell’ambito delle iniziative per il 400° anniversario del ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia.

L’incontro, organizzato dal Gal Terre Normanne in sinergia con Logos, porrà l’attenzione su come Data science e Intelligenza artificiale possano supportare l’estensione della stagionalità turistica, garantendo una pianificazione ottimale delle risorse e delle attività.

Interverranno, tra gli altri, Francesco Passantino, docente di Data Science e Intelligenza Artificiale presso l’Università europea del turismo; Marco Sajeva, ingegnere e fondatore e responsabile dello studio Visioni; Luca Albano, direttore Italia di Customer Alliance; Dina Ravera, presidente esecutivo di Destination Italia, TravelTech specializzata nel turismo incoming di qualità; Francesco Rossi, direttore tecnico del Gal Terre Normanne. Modera Toti Piscopo, direttore editoriale di Travelnostop.com.

“A Palermo – dice l’assessore al Turismo Alessandro Anello – l’obiettivo non è solo attrarre nuovi visitatori, ma anche promuovere una presenza turistica continuativa, capace di sostenere l’economia locale durante tutto l’anno, anche per arginare il fenomeno dell’overtourism”.

