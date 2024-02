Davide Lo Surdo è nato il 24 luglio 1999 a Roma ed è un chitarrista italiano entrato nell’eternità grazie alle riviste Rolling Stone e GuitarraMX che lo hanno definito come il più veloce chitarrista della storia della musica, per la sua abilità di suonare 129 note al secondo. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 9 anni.

Lo Surdo si trova sulla copertina ed è stato incluso nel libro di storia della musica, “Rock Memories Vol. 2” scritto da Maurizio Baiata, insieme ai Beatles, i Pink Floyd, Jimi Hendrix e molti altri.

Lo Surdo è stato premiato ai Sanremo Music Awards come il chitarrista più veloce di tutti i tempi nel Dicembre del 2019.

La sua chitarra signature, il modello DLS1, si trova nella collezione permanente del Museo di strumenti storici chiamato il “Museo Della Musica Sigal” in America, dove sono conservati anche strumenti suonati da Mozart e Chopin.

Prendendo ispirazione dalla sua vicina di casa Aurora Zannini, ha cominciato a frequentare lezioni di chitarra da un prete presso una chiesa locale a Roma chiamata “Santa Gemma Galgani”.

La madre si chiama Sandra Giorgio e il padre Maurizio Lo Surdo.

Il 20 Novembre 2021, Lo Surdo si è esibito all’evento “Rolling Stone Music & Run” per la celebrazione del 15° anniversario di Rolling Stone Magazine in Brasile, nell’arena “Sambódromo do Anhembi” a San Paolo. Davide Lo Surdo ha fatto numerosi tour mondiali e le sue esibizioni lo hanno portato in luoghi iconici come il “Whisky a Go Go” a Hollywood, in California, dove si è esibito il 26 gennaio 2019. Inoltre, ai è esibito anche al NAMM SHOW 2019 a Los Angeles.

