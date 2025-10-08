Il segretario provinciale della DC, Avv. Pietro Lipera, nell’ottica di una completa organizzazione del partito, d’intesa con la deputazione regionale, ha nominato Marco Romano, Responsabile del Dipartimento per la Tutela del Territorio e della Protezione Civile della DC per la provincia di Catania, il quale ha così dichiarato: “Accetto con profondo senso di responsabilità e spirito di servizio questo incarico che, grazie all’esperienza maturata professionalmente sul campo, metto a disposizione del partito e dei suoi rappresentanti istituzionali, pubblici amministratori, atteso che tutti gli enti locali, ad ogni livello, debbono puntare ad una ottimale attività di prevenzione volta a tutelare la vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni derivanti da calamità naturali e non, attraverso la previsione dei rischi, la prevenzione dei danni, la gestione dell’emergenza e il superamento della stessa. Darò il mio contributo affinché la nostra classe dirigente, presenti nei comuni della provincia etnea, sia meglio preparata e formata in tal senso. Ringrazio i vertici della DC per la fiducia accordata”.





“La consolidata esperienza politica e professionale dell’amico Marco – ha così dichiarato Lipera – costituisce un concreto bagaglio di competenze a cui tutti gli iscritti della DC potranno accedere. A lui quindi il compito, coadiuvato da tutta la dirigenza locale, di avviare dei momenti formazione e orientamento per arricchire di specifiche conoscenze i quadri dirigenti e gli amministratori locali del partito etneo”.

Luogo: sede di partito, Piazza Teatro Massimo, CATANIA, CATANIA, SICILIA

