È con grande soddisfazione che comunico ai signori deputati, dirigenti, amministratori, tesserati e simpatizzanti della Democrazia Cristiana la riapertura della sede regionale del partito in Sicilia.

A partire dal 7 settembre, la Democrazia Cristiana avrà nuovamente una propria sede regionale a Palermo, in via Resuttano n.360 piano settimo, uno spazio che vuole tornare ad essere il punto di riferimento e di incontro per tutti coloro che partecipano e intendono partecipare attivamente alla vita del nostro partito.





In pochi giorni siamo riusciti a risolvere una questione particolarmente delicata che, per un periodo, causa morosita’, aveva impedito al partito di disporre di una sede regionale. Oggi possiamo finalmente guardare avanti con rinnovato entusiasmo e con la consapevolezza che avere una sede significa soprattutto creare un luogo aperto al confronto, all’ascolto e alla partecipazione.

La nuova sede sarà a disposizione della deputazione, degli amministratori locali, dei dirigenti provinciali, dei tesserati e dei simpatizzanti, affinché possano incontrarsi, confrontarsi e contribuire alla costruzione del progetto politico della Democrazia Cristiana in Sicilia.

A breve si procederà alla cerimonia ufficiale di inaugurazione. Saranno presenti: il Presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana on. Renato Grassi, il Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana, Prof. avv.. Giampiero Samorì il “past” Presidente dell’Internazionale Democristiana Amin Gemayel, in una giornata che rappresenterà un momento importante per tutta la nostra comunità politica.





In questa occasione sento il dovere di rivolgere un particolare e sincero ringraziamento all’avv. Giampiero Samorì, per il decisivo sostegno( l’impegno economico della locazione graverà sulla segreteria nazionale) e per la fiducia dimostrata, al Presidente Nazionale dott. Renato Grassi per i preziosi suggerimenti ed all’infaticabile dott. Pippo Enea, Segretario Nazionale Organizzativo della Democrazia Cristiana, per aver lavorato fattivamente e con grande determinazione al reperimento dei nuovi locali.

La riapertura della sede regionale non è soltanto la soluzione di una necessità organizzativa: è un segnale di presenza, di unità e di rilancio della Democrazia Cristiana in Sicilia.

Da Palermo vogliamo ripartire con maggiore determinazione, mettendo al centro il dialogo con i cittadini, il territorio e le comunità locali, offrendo così a tutti i nostri iscritti e simpatizzanti un luogo nel quale sentirsi parte di un progetto comune.

La Democrazia Cristiana torna ad avere una casa in Sicilia.

Una casa aperta a tutti coloro che credono nei valori cristiani democratici e vogliono impegnarsi per il bene della nostra terra e del nostro Paese.

Il Commissario Regionale della Democrazia Cristiana

On. Salvo Giuffrida

Luogo: VIA RESUTTANO, 360, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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