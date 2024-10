“La seduta odierna della Commissione Affari Istituzionali ci ha visti impegnati nell’esame degli emendamenti che saranno presentati in aula per il Disegno di Legge sulla riforma degli enti locali siciliani. Come Pd chiediamo e ci impegneremo affinché venga approvato in aula il nostro emendamento che garantisce la presenza di genere nelle giunte siciliane. È infatti inaccettabile che la maggioranza di governo non preveda di adeguare la percentuale di genere, in atto al 40% in altre regioni d’Italia, anche in Sicilia”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, si è espresso in merito al disegno di legge sugli Enti Locali, e in particolare sull’emendamento che il Partito Democratico a garanzia della presenza di genere nelle giunte locali regionali, in esame da questa mattina all’ARS. “Ho fatto presente più volte, e l’ho ribadito anche ai componenti della commissione, che la mia posizione sulle presenze di genere è irremovibile – ha poi aggiunto -. Il tentativo del governo di Schifani di prevedere solo il 20% non è condivisibile ed è irragionevole perché porrebbe la Sicilia come una regione poco attenta alle esigenze di rappresentatività dell’universo femminile e in controtendenza con quanto accade nel resto del Paese”. Infine, il deputato del Pd spiega l’intenzione di chiedere “l’applicazione di un regime sanzionatorio, qualora non venissero applicate queste norme, e l’estensione della normativa ai Comuni con una popolazione al di sotto dei tremila abitanti”.



Ufficio Stampa On. Mario Giambona





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.