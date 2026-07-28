Un romanzo storico che fa emergere la forza di una città che sa fare i conti con il suo passato. Una Palermo nella quale le storie degli uomini si dipanano su più piani spaziali e temporali.

S’intitola “De Rebus Hierkte. Storie”, il libro di Francesca Mercadante che verrà presentato alle 18 di giovedì 30 luglio in piazzetta Bagnasco. A conversare con l’autrice saranno Arturo Donati e Agostina Passantino.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, che ha preso il via il 21 maggio, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.









Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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