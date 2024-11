Mostra Bi-Personale di Maria Tripoli e Carmelo Fabio D’Antoni

“DEE, DONNE E MADONNE” NELL’HIC ET NUNC DELL’ESISTENZA

Un Omaggio alla Femminilità Contemporanea Mostra Bi-Personale di Maria Tripoli e Carmelo Fabio D’Antoni

Dal 13 al 20 dicembre 2024, la Contea Del Caravaggio a San Giovanni La Punta, CT, ospiterà un’eccezionale mostra d’arte figurativa contemporanea intitolata “Dee, Donne e Madonne nell’hic et nunc dell’esistenza”.

Questo evento artistico rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di arte e per coloro che sono interessati a esplorare il complesso e affascinante universo femminile attraverso una prospettiva artistica unica e originale.

La mostra si preannuncia come un viaggio coinvolgente e stimolante nel mondo dell’arte, offrendo ai visitatori una visione profonda e intensa delle diverse rappresentazioni della femminilità nell’arte contemporanea.

La mostra esporrà un totale di 26 opere, tra cui alcuni inediti, realizzati appositamente per questo evento dagli artisti catanesi Maria Tripoli e Carmelo Fabio D’Antoni.

Entrambi gli artisti sono conosciuti per la loro abilità nel mescolare elementi tradizionali e contemporanei, creando così un’esperienza unica.

Nel dar vita a questo progetto espositivo, hanno voluto omaggiare la figura femminile, attraverso il sacro e il profano, approfondendo il ruolo delle donne nella società contemporanea, avvalendosi di una prospettiva magica e simbolica, esplorando tematiche ancestrali legate all’universo femminile, offrendo una visione ricca di sfumature e significati di notevole spessore animico.

Un Viaggio Attraverso il mondo femminile

Le opere in mostra offrono ai visitatori l’opportunità di intraprendere un affascinante viaggio attraverso l’essenza del femminile, rappresentata attraverso immagini di dee, donne e madonne.

Ogni singola opera narra una storia unica che attraversa i secoli, un frammento di esistenza che riesce a catturare l’hic et nunc, l’attimo presente.

In questo contesto, la forza e la fragilità, la bellezza e la complessità della figura femminile emergono con tutta la loro potenza e profondità, toccando nel profondo la sensibilità degli osservatori, portandoli a riflettere su molteplici dimensioni.

Gli Artisti e la Loro Visione

Maria Tripoli e Carmelo Fabio D’Antoni hanno collaborato in modo intenso, fondendo in questo progetto la filosofia artistica che li accomuna, per creare una narrazione visiva che incarna la loro visione condivisa del mondo femminile. Maria Tripoli, con la sua sensibilità meticolosa ai dettagli e l’impiego di colori vivaci e intensi, anima figure femminili in cui spesso ella stessa si identifica , in una armonia di colori e figure che comunicano con forza il messaggio artistico all’osservatore.

Carmelo Fabio D’Antoni, il Fondatore del Movimento Artistico Stilnovista, riprende una tecnica ancestrale ispirandosi ai poeti stilnovisti e ai maestri preraffaelliti, realizzando opere che pur mantenendo le caratteristiche di una classicità del passato, rendono vive le opere nella loro contemporaneità, producendo opere d’arte che sfidano le convenzioni artistiche e stimolano la riflessione profonda dello spettatore.

Un’Esperienza da Non Perdere “Dee, Donne e Madonne nell’hic et nunc dell’esistenza” rappresenta ben più di una semplice mostra; è un’esperienza immersiva che stimola sia la mente che il cuore. Questo evento invita i visitatori a riscoprire la bellezza e la complessità dell’esperienza umana attraverso una prospettiva femminile.

La mostra sarà accessibile al pubblico dal 13 al 20 dicembre 2024 presso la suggestiva Contea Del Caravaggio. Si preannuncia come un’opportunità unica per tutti i partecipanti, un’occasione per riflettere profondamente e lasciarsi ispirare da opere uniche.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di partecipare a questo straordinario viaggio che esplora l’arte e la femminilità in tutte le loro sfumature. Annotate subito la data sul vostro calendario e preparatevi a vivere un’esperienza coinvolgente che vi trasporterà in un universo affascinante, dove passato e presente si intrecciano armoniosamente in una splendida celebrazione dell’esistenza umana.

INFO MOSTRA : www.museolaconteadelcaravaggio.com

Vernissage 13 Dicembre 2024 ore 18.00 p.m Visitabile dal 13/20 Dicembre 2024

Dalle 18.00 alle 21.00 p.m PRESSO CONTEA DEL CARAVAGGIO – VILLA DELLE ARTI – STUDIO D’ARTE VIA RIMINI 1 – SAN GIOVANNI LA PUNTA CATANIA – SICILIA – ITALIA

INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE :

LINK PRENOTAZIONE : https://www.museolaconteadelcaravaggio.com/prenota-la-tua-visita/

Luogo: Contea del Caravaggio – Villa delle Arti/Studio d’Arte , Via Rimini , 1 , SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 13/12/2024

Data Fine: 20/12/2024

Ora: 18:00

Artista: Artisti – Maria Tripoli e Carmelo Fabio D’Antoni

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.