Degustazioni di birre artigianali e visite guidate in Abbazia a San Martino delle Scale.

L’abbazia di San Martino delle Scale svela i suoi tesori, come tutte le seconde domeniche del mese. Anche domenica 10 dicembre, con turni alle ore 15.00 e alle 17.00, è possibile partecipare alle visite guidate per scoprire la storia dell’unica abbazia ancora attiva in Sicilia; è una delle più grandi d’Italia con 22 mila mq di estensione. Si potrà visitare lo scalone monumentale, il chiostro, il museo, la farmacia, le stanze dell’abbate, il refettorio monastico che fa da sfondo al programma TV “Le ricette del convento” e tanto altro.

Sarà inoltre possibile effettuare delle degustazioni con i mastri birrai di Hora Benedicta, che hanno ideato alcune birre artigianali d’abbazia. Due eccezionali birre d’abbazia chiara e scura, che sarà possibile assaporare insieme a formaggi e dolci locali.

“Non c’è migliore occasione per chi vuole regalarsi un’esperienza con la spiritualità benedettina e fare un tuffo nel passato che passare una giornata con noi in abbazia, per conoscerne le bellezze, i tesori e conoscere le nostre birre che, tradizionalmente, invitano alla meditazione – dichiara Dom Riccardo Tumminello, foresterario dell’Abbazia e organizzatore dell’evento”.

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a visiteabbaziasanmartino@gmail.com o mandare un WhatsApp al 3473187857 o al 38844998899.

Ti aspettiamo!!!

Luogo: Abbazia di San MArtino delle Scale, Piazza Platani, 11, MONREALE, PALERMO, SICILIA

