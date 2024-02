Il parlamentare Filippo Scerra ha ricevuto questa mattina alla Camera una delegazione di agricoltori di Vittoria (RG). Con loro c’era anche il sindaco del centro ragusano, Francesco Aiello. Il deputato cinquestelle ha ascoltato le ragioni dei lavoratori del settore agricolo, anche in Sicilia in agitazione da giorni. “Mi hanno indicato problematiche vive che meritano una risposta. Per questo mi sono impegnato a mettere in campo ogni azione nelle mie possibilità. L’agricoltura è un pilastro dell’economia siciliana e non possiamo permettere che scelte politiche errate disperdano un patrimonio di aziende e produzioni che invece meritano la massima tutela e salvaguardia. Ed è verso questo risultato che deve essere orientato ogni sforzo”, ha detto Filippo Scerra al termine dell’incontro.

Nei giorni scorsi, dopo la protesta dei trattori a Siracusa, il parlamentare cinquestelle aveva avuto modo di confrontarsi telefonicamente anche con gli agricoltori e allevatori siracusani.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.