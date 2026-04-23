Emozionando il pubblico per il suo talento, il Coro di Voci Bianche, è stato premiato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per il secondo anno consecutivo.

Si tratta, ancora una volta, del conseguimento di un importante riconoscimento nazionale per il Gonzaga Campus di Palermo.

Il Coro di Voci Bianche dell’istituto ha ricevuto, per il secondo anno consecutivo, infatti, il prestigioso Delfino d’Argento al Global Education Festival 2026, massimo premio del festival mondiale dedicato alla creatività e alla cultura della scuola.





La cerimonia conclusiva si è svolta al Teatro Ariston di Sanremo, nell’ambito della 27ª edizione del GEF – Festival Mondiale di Creatività nella Scuola; una manifestazione internazionale che, quest’anno, ha registrato oltre cinquemila presenze, contribuendo ad animare la stagione primaverile della città ligure.

Il festival è una kermesse che, ogni anno, accoglie scuole, associazioni e giovani talenti provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi del mondo, confermandosi tra i più rilevanti appuntamenti educativi e artistici internazionali.





Il premio “School Creativity Award”, noto come Delfino d’Argento, viene assegnato al gruppo vincitore assoluto tra i primi classificati delle diverse sezioni del concorso.

A rappresentare il Gonzaga Campus sono stati un gruppo di bambini/e della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado insieme agli alunni/e della Primary e Middle School di International School Palermo. Tutti insieme sono stati protagonisti di una performance che ha saputo distinguersi per talento, disciplina ed entusiasmo.

Il coro ha emozionato il pubblico portando in scena “Double Trouble”: iconico brano tratto dalla colonna sonora di Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, interpretato con energia, precisione corale e grande presenza scenica.





Il gruppo è stato guidato dal maestro Antonino Palazzolo, con il supporto della maestra Valentina Coppola e della coordinatrice della Scuola Primaria Maria Burrafato.

Ad accompagnare i giovani in questa significativa esperienza anche il direttore generale p. Vitangelo Denora SJ e la vicedirettrice Marilena Poderati, a testimonianza di una comunità educativa che crede nella valorizzazione dei talenti, nella crescita armonica della persona e nella bellezza coltivata ogni giorno.





“Dedichiamo questa vittoria ai bambini e alle bambine che hanno saputo interpretare un brano difficilissimo – ha detto il maestro Antonino Palazzolo – con un testo tratto dal Macbeth di Shakespeare. Una filastrocca apparentemente senza senso che, invece, allude in qualche modo ai brutti presagi che purtroppo viviamo nel nostro tempo. I giovani, con la loro luce, danno speranza per il presente ed il futuro.” “Il risultato ottenuto conferma, ancora una volta, il valore del nostro progetto educativo – ha affermato p. Vitangelo Denora, direttore generale del Gonzaga Campus – capace di integrare formazione accademica, espressione artistica e sviluppo umano, offrendo ai giovani occasioni autentiche di crescita, confronto internazionale e realizzazione dei propri talenti”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.