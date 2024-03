Arriva a Catania il PinsaFest. E arriva in una strada “dimenticata” da tempo dal circuito eventi su strada, via Pacini. La via, in ottica di rivalutazione del territorio, sarà interamente coinvolta in una kermesse di eventi allegri ed istruttivi a cui sarà impossibile restare indifferenti.

Grazie alla sinergia tra alcuni professionisti che amano scommettersi cimentandosi in eventi insoliti, è nata l’idea di coniugare arte, cibo e artigianato.

Il PinsaFest si presenta come un contenitore di prodotti tipici quali peperoncino dell’Etna, Pistacchio di Bronte e Miele di Zafferana, street food con crepes e naturalmente pinsa insieme ad una selezione di artigianato nostrano e tanti eventi nell’evento.

Il programma è fitto di incontri degni del pubblico più curioso e, naturalmente, goloso. Avrete la possibilità di assistere allo Show Cooking gentilmente offerto da A.R.S. Catania in cui giovani siciliani aspiranti cuochi, guidati dal proprio insegnante, si cimenteranno nell’offrire al pubblico le proprie dolci specialità. Durante i dieci giorni PinsaFest, grazie all’A.P.O. (Società cooperativa Agricola Produttori Olivicoli) sarà organizzata una Masterclass dal titolo “Olio Extravergine di Oliva – Note Vulcaniche, un’esplosione di profumi e benessere”. Unica ed innovativa, questa Masterclass promette di avvicinare il pubblico al gusto, alla storia e alla bellezza dell’oro biondo.

Un altro imperdibile appuntamento sarà la Strada degli Artisti. Lungo la via il pubblico troverà estemporanee di arte e mestieri inaspettate. Pittura su cartoncino con tecnica mista, Ceramica d’arte con tecnica del Colombino, Pittura su sponde di carretto siciliano, realizzazione di Rame sbalzato e l’antica arte della costruzione dei tipici “panari” siciliani. Questo e molto altro promette di offrire la prima edizione del PinsaFest. Maggiori dettagli saranno consultabili sulla pagina Facebook dell’associazione Ti ci Voglio Portare.

Date evento: dal 5 al 14 aprile 2024 Orari Evento: dalle 10.00 alle 21/23.00

Luogo: catania, via pacini, CATANIA, CATANIA, SICILIA

