A nome di tutta la comunita’ catanese di Noi Moderati esprimiamo grande apprezzamento e soddisfazione per la nomina a sottosegretario agli Esteri del governo Meloni dell’amico avv Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale del partito.

La scelta di Dell’Utri, professionista affermato e uomo di grande spessore morale, rafforza il contributo che Noi Moderati potrà dare all’azione del governo, premiando il suo impegno personale e il costante e continuo lavoro svolto in questi anni dal partito nel territorio siciliano con competenza, correttezza e passione, culminato con lo straordinario consenso elettorale accordato dai cittadini siciliani allo stesso Dell’Utri nelle scorse elezioni europee.





Un ringraziamento va fatto al nostro presidente Maurizio Lupi e al coordinatore nazionale Saverio Romano per la sensibilità mostrata e per avere sostenuto la scelta di Dell’Utri come rappresentante di tutta la comunità di Noi Moderati nel governo del Paese.

All’amico Massimo vanno i nostri più sinceri auguri e il nostro sostegno, con la consapevolezza che porterà avanti il suo impegno nel migliore dei modi e con grande senso di responsabilità al servizio degli italiani, contribuendo a far crescere ancora di più il radicamento di Noi Moderati nei territori e in Sicilia in particolare.

È quanto dichiarano il presidente e il coordinatore provinciale di Noi Moderati Catania Marco Forzese ed Emanuele Pezzino

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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