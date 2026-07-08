Un mal di denti non segue il calendario delle ferie e nel mese di agosto trovare rapidamente uno studio odontoiatrico aperto può diventare difficile. Da questa necessità nasce “Dentisti d’Agosto”, l’iniziativa dell’Associazione italiana odontoiatri (Aio) di Palermo pensata per offrire ai cittadini un riferimento concreto in caso di urgenze o bisogno di cure non rinviabili.

Il progetto sarà presentato in conferenza stampa giovedì 16 luglio, alle ore 10, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici di Palermo (via Padre Rosario da Partanna 22). Attraverso un codice a risposta rapida (Qr code) dedicato, cittadini e turisti potranno individuare il dentista Aio più vicino, aperto nel mese di agosto a Palermo e provincia, e contattare lo studio disponibile per una prima risposta.





“Ad agosto un problema odontoiatrico può creare disagio e in alcuni casi diventare una vera urgenza – spiega Giuseppe Gariffo, presidente di Aio Palermo e segretario provinciale della Commissione albo odontoiatri (Cao) dell’Omceo –. Con ‘Dentisti d’Agosto’ metteremo a disposizione uno strumento semplice e immediato, capace di orientare chi ha bisogno di cure verso gli studi aperti e di rendere più accessibile l’assistenza anche nel periodo estivo. È un’iniziativa di prossimità, che nasce dalla responsabilità professionale degli odontoiatri e dall’attenzione ai bisogni concreti delle persone”.

La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare le modalità di consultazione del servizio, il funzionamento della rete degli studi aderenti e le finalità per favorire la continuità delle cure odontoiatriche.

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