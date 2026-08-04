Si è svolto ieri mattina il sopralluogo istituzionale presso il depuratore di Macchitella, a Gela, per verificare il completamento degli interventi di raddoppio e potenziamento dell’impianto, un’opera strategica destinata a migliorare in modo significativo il sistema di depurazione cittadino e a rafforzare la tutela dell’ambiente.

Al sopralluogo hanno preso parte il sub commissario nazionale per la depurazione, Toto Cordaro, insieme con il rup Valentina Parco, i tecnici di Caltaqua, gestore del servizio idrico integrato, i rappresentanti del Consorzio Agorà, che ha eseguito i lavori, il sindaco Terenziano Di Stefano, l’assessore allo Sviluppo Economico Filippo Franzone, la presidente della Commissione Ambiente Floriana Cascio e il deputato regionale Salvatore Scuvera.





L’intervento, iniziato nel novembre 2023, ha consentito di incrementare la capacità dell’impianto fino a una potenzialità di 25 mila abitanti equivalenti, attraverso un sistema di depurazione di tipo convenzionale articolato su più linee. Il potenziamento consentirà inoltre di ricevere i reflui provenienti dall’area di Manfria, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della rete fognaria.

“Riteniamo che entro la fine di quest’anno l’impianto possa entrare pienamente a regime – ha detto il Sub Commissario Toto Cordaro”, evidenziando anche “come l’opera rappresenti un tassello fondamentale nel percorso di adeguamento del sistema depurativo cittadino”.





Per il sindaco Terenziano Di Stefano, il completamento dei lavori segna una svolta importante: “Con questo intervento Gela compie un passo decisivo verso il superamento della procedura d’infrazione comunitaria che per anni ha interessato il nostro territorio. È un risultato concreto che migliora la qualità ambientale della città e ci permette di guardare con maggiore fiducia all’obiettivo della Bandiera Blu, simbolo di un mare sempre più pulito e di una gestione sostenibile del territorio”. I lavori, realizzati in due anni e mezzo, hanno comportato un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro.

Luogo: Macchitella, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

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