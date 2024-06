Entusiasmo alle stelle per la seconda edizione del Derby dell’ Amicizia la manifestazione a sfondo benefico organizzata dal Comitato provinciale Aics Siracusa e dall’affiliata Asd Inclusione in Movimento Siracusa Aps. Lo stadio Meno Di Pasquale di Avola è stato teatro di un grande momento di socializzazione per tanti ragazzi e famiglie che vivono le difficoltà legate al mondo della disabilità. Per la cronaca la gara è terminata con un “salomonico” pari fra le rappresentative di Inclusione in Movimento a quella di All Stars Sicilia.

Momenti di grande emozione anche per il testimonial dell’evento, Paolo Di Canio, protagonista in campo e fuori anche nelle vesti di commentatore televisivo con ben tre collegamenti in diretta nel corso di Sky Sport 24.

“Ho sentito Spalletti parlare di come fare squadra- ha commnetato l’ex bandiera della Lazio- sono felice di essere qui perchè ho incontrato persone meravigliose, una comunità fantastica che fa squadra. Ho conosciuto persone fantastiche grazie al mio amico Enzo Greco che mi ha dato la possibilità di venire qui ed incontrare Lino Russo, il Presidente di Aics Siracusa, Gaetano Migliore , Presidente di Asd Inclusione in Movimento. Loro creano sinergie, lavorano insieme per ottenere un risultato: fare del bene a chi è stato meno fortunato ma che ha il diritto di sentirsi parte di una comunità. Loro lavorano quotidianamente- continua Di Canio- per aiutare le famiglie ed è un qualcosa di unico, un patrimonio che dobbiamo salvaguardare”. A conclusione dell’evento, nel corso di un momento conviviale, i ragazzi hanno chiesto al carismatico commentatore tv di essere “Ambasciatore di Inclusione in Movimento”. E ancora una volta Di Canio ha mostrato grande sensibilità accettando un ruolo di grande valenza sociale.

All’ evento hanno preso parte il Sindaco di Avola Rossana Cannata, l’Assessore alle politiche sociali, Stephanie Busa’, l’Assessore allo sport Fabio Cancemi, il deputato regionale Tiziano Spada e il dirigente del Monza Calcio , Vincenzo Iacopino.

