Federalberghi Isole Eolie esprime preoccupazione per l’assenza di partecipazione da parte di potenziali gestori per i terminal marittimi di Via Luigi Rizzo e Via Acqueviole a Milazzo, utilizzati dalle compagnie Caronte & Tourist e Libertylines per il trasporto passeggeri da e verso le Isole Eolie.



A fine luglio, la gara per l’affidamento decennale della concessione di questi terminal è andata deserta, come riportato dalla stampa. Di fronte alla mancanza di offerte, il Commissario Straordinario Ranieri ha deciso di avviare una nuova procedura aperta per garantire l’assegnazione.

“Abbiamo scritto al Commissario per esprimere le nostre preoccupazioni,” ha dichiarato Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie. “Vista la scadenza dei contratti con l’attuale gestore, vogliamo comprendere se esiste il rischio di un’interruzione del servizio, che potrebbe causare notevoli disagi ai passeggeri.”

Del Bono ha anche sollecitato chiarimenti riguardo ai tempi e alle modalità dell’ampliamento del Pontile Eolie, progetto che prevede di ospitare le operazioni dei mezzi veloci e di trasferire l’attuale terminal passeggeri di Via Rizzo presso l’area di Via dei Mille.

“In attesa che venga individuato il gestore, auspichiamo che le decisioni vengano prese in tempi rapidi per evitare qualsiasi inconveniente ai passeggeri diretti e provenienti dalle Isole Eolie,” ha concluso Del Bono.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.