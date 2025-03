L’evento anticipa l’apertura del Museo del Cannolo dedicato al dolce iconico della pasticceria siciliana e guiderà i visitatori in un viaggio attraverso la sua storia e l’evoluzione, grazie a momenti dedicati alla preparazione, degustazione, incontri con i maestri pasticceri e performance artistiche.

Sabato 15 e domenica 16 marzo una maratona musicale (dalle 21.30 sabato e dalle 10.30 alle 19.30 domenica) accompagnerà i visitatori alla scoperta del dolce tipico di Piana degli Albanesi attraverso la conoscenza delle storiche pasticcerie locali esperte nella preparazione di cannoli.

Per la prima volta le pasticcerie di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela si riuniscono per celebrare il cannolo siciliano, simbolo di tradizione e autenticità, in un evento unico che fonde gusto, cultura e spettacolo. L’evento, inoltre, è legato alla promozione dell’apertura del Museo del cannolo prevista a giugno 2025.





Si tratta di un evento unico nel suo genere perché, prima d’ora, mai nella storia del paese in provincia di Palermo era accaduto che si riunissero tutti i pasticceri locali nel racconto del cannolo che, per gli abitanti di Piana degli Albanesi, è molto più di un semplice dolce.

Il cannolo, infatti, è un simbolo che racchiude in sé la cultura e la tradizione radicati in questo luogo che ha deciso di puntare sul re della pasticceria siciliana dedicandogli persino un museo.

Destinazione Cannolo, infatti, si inserisce all’interno degli eventi di promozione di questo prodotto tipico locale che culminerà con la realizzazione del progetto di un museo che racchiuderà in sé le origini, la storia e l’evoluzione del dolce che, più di tutti, rimanda alla tradizione siciliana.

“Sarà un fine settimana a Piana degli Albanesi ricco di appuntamenti con musica, tour culturali e percorsi dolciari alla scoperta di Sua Maestà il Cannolo- dichiara Rosario Petta, sindaco di Piana degli Albanesi e prosegue- Offriremo la nostra ospitalità e la nostra cultura dolciaria e racconteremo la storia centenaria del nostro artigianato, e la modernità degli interventi artistici del borgo Sheshi. Aspettiamo chi già conosce la nostra comunità e chi attende una buona occasione per venire a visitarla”.





“Piana degli Albanesi è per noi uno dei simboli più importanti della Sicilia. Un luogo che è Arbëreshë e siciliano al contempo. Una comunità che dimostra nel quotidiano quanto le radici uniscano le identità e amplifichino il loro valore. La collaborazione tra l’amministrazione comunale ed il progetto MadeinSicily prosegue e questa è solo una tappa di un percorso ricco e articolato volto alla scoperta delle eccellenze siciliane” aggiungono e concludono gli organizzatori dell’evento.

Piana degli Albanesi: il cuore del cannolo siciliano

Conosciuta per la sua ricotta inconfondibile e la maestrìa nella preparazione del cannolo, Piana degli Albanesi diventa, per due giorni, il centro della cultura dolciaria siciliana.





Il programma

Sabato 15 marzo

10.00 Presentazione del Museo del Cannolo: un progetto che mira a raccontare e valorizzare l’eredità di questo capolavoro dolciario.

10.30 Svelamento del Bozzetto del Murale delle Radici, dedicato all’identità culturale del territorio.

11.00 Live Show sulla preparazione del cannolo con degustazione.

21.30 Radio Time 90 Dance Show: un grande spettacolo serale con musica, performance e intrattenimento.

Domenica 16 marzo

Ore 10.30 “Il Cannolo è Musica”: concerti itineranti nelle pasticcerie, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza multisensoriale.

Ore 17.00 “Concerti Dolci… alla Ricotta”, con esibizioni musicali ispirate ai sapori del cannolo.

Presso Borgo Sheshi

17.00 Concerto Ricotta – murale GJEGJEM

17.30 Concerto Scorza d’Arancia – murale IL DONO

18.00 Concerto Buccia di Cannolo – murale PENSIERI

18.30 Concerto Ciliegia – presso Piazza V. Emanuele

19.00 Concerto Cioccolato – murale SAN GIORGIO IL TRIONFO DELLA LUCE

19.30 Concerto Zucchero Velato – murale BUKURIA ARBRESCHE

Sabato 15 e domenica 16 marzo visite guidate presso Borgo Sheshi, Musei e Chiese ogni giorno ore 10 ,12 , 17 e 18.30.

