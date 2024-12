In Italia 4 aziende su 10 non hanno attualmente dei ruoli specifici dedicati al Supply Chain Planning, tuttavia, 1 su 4 pensa di introdurre figure dedicate. Questo è quanto emerge dall’Osservatorio Supply Chain Planning del Politecnico di Milano, in partnership con REMIRA Italia, azienda specializzata nell’offerta di soluzioni software avanzate per la gestione della supply chain.

La Supply Chain è l’insieme di tutte le fasi e i processi necessari per far arrivare un prodotto dal produttore al consumatore finale: include la gestione di fornitori, la produzione, il magazzino, il trasporto e la distribuzione. Una gestione efficace e sostenibile della Supply Chain aiuta a ridurre i costi, velocizzare le consegne, ridurre l’impatto sull’ambiente e migliorare la soddisfazione del cliente.

Proprio da questa esigenza di mercato Develhope (www.develhope.co), tech school italiana, con il supporto di Amazon, ha lanciato una nuova iniziativa: 20 borse di studio, rivolte ai giovani tra i 18 e i 25 anni, che attualmente non studiano e non lavorano, residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per seguire gratuitamente il corso online in Supply Chain Specialist.

Si tratta di un percorso formativo di 13 settimane in remoto e full-time, a cui si aggiunge una settimana di esperienza sul campo. Il corso consentirà di familiarizzare con la gestione della catena di fornitura, una delle competenze più richieste al giorno d’oggi nel mondo dell’e-commerce. Tra i temi affrontati: operazioni di magazzino, sostenibilità e tecnologia nella supply chain, gestione dei trasporti e della logistica, rapporti con il cliente, leadership e gestione di team, così che i ragazzi possano sperimentare concretamente tutti i delicati passaggi di questa filiera.

Inoltre, al termine del percorso formativo, i partecipanti otterranno una certificazione, che potranno citare all’interno del proprio curriculum e che permetterà di arricchire il profilo professionale del candidato.

Il corso è iniziato il 9 Dicembre, ma sarà possibile candidarsi fino al 13 dicembre, in quanto la classe sarà finalizzata definitivamente solo la settimana successiva. Per candidarsi visitare la seguente pagina: landing.develhope.co/amazon-supply-chain-corso

“La gestione della catena di approvvigionamento gioca un ruolo cruciale per qualsiasi tipo di impresa, indipendentemente dal comparto e dalla dimensione. Tuttavia, le imprese italiane hanno ancora molta strada da fare non solo a livello tecnologico ma anche di competenze necessarie per la gestione e l’ottimizzazione di tutti i processi. – spiega Massimiliano Costa, Founder e Ceo di Develhope – Siamo molto felici di avere al nostro fianco un importante player come Amazon in questo progetto che ha un duplice obiettivo: dare la possibilità ai giovani delle regioni dell’Italia Meridionale di avere un’opportunità professionale e, allo stesso tempo, mettere a disposizione delle aziende dei talenti qualificati per la gestione dei flussi di fornitura.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.