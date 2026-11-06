Il Diamante di Fondo Patti torna a disposizione della città dopo i lavori di riqualificazione, realizzati con un investimento complessivo di 5 milioni e 620 mila euro. L’intervento ha riguardato il terreno di gioco, gli spogliatoi, la biglietteria, i parcheggi, le torri faro, gli impianti elettrici e i sistemi di sicurezza. Lo stadio potrà ospitare non soltanto il baseball, ma anche le partite di cricket, diventando un luogo di sport, inclusione e partecipazione per tutta la comunità. «La riconsegna del Diamante rappresenta una bella pagina per Palermo e dimostra quanto sia importante investire nello sport e nel patrimonio pubblico», dichiara Maurilio Crapa, responsabile del Dipartimento dello Sport UDC e della segreteria politica della città di Palermo.





«Adesso è necessario proseguire con il recupero delle tribune, del Palazzetto dello Sport e delle aree esterne, affinché la Cittadella dello Sport possa tornare pienamente fruibile». Il Comune ha già predisposto un bando per consentire alle società sportive di utilizzare il Diamante in fasce orarie dedicate. È inoltre previsto un ulteriore investimento di 2,7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto.

Restano da completare alcuni interventi, tra cui il Palazzetto dello Sport, la cui consegna è prevista nella primavera del 2027, e la sistemazione dell’area jogging. Il Diamante rappresenta quindi un primo, importante passo nel percorso di rinascita della Cittadella dello Sport e nella valorizzazione del patrimonio pubblico palermitano.

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