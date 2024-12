Fuori dallo Stadio Renzo Barbera di Palermo, tra il caos dei preparativi di una partita e il fervore dei tifosi rosanero, si snoda la storia di Giuseppe Zanghi, 43 anni, che da anni gestisce un chiosco fuori dallo stadio. È lui il protagonista di “Dietro la Curva”, il nuovo docufilm dal giovane regista palermitano Dario Cangemi. L’attesissima prima sarà presentata nel capoluogo il 23 dicembre, alle ore 21:30, nella suggestiva cornice della Sala Grande del Per prenotare il vostro posto, è sufficiente inviare una mail all’indirizzo dietrolacurvafilm@gmail.com.

La trama



Una storia intima, un viaggio universale che esplora la resilienza e la bellezza attraverso una prospettiva folkloristica ma intrisa di profonda umanità. “Dietro la Curva”, attraverso lo sguardo di Giuseppe, ci porta in un microcosmo di vita quotidiana fatto di ironia, sacrifici e sogni. Ma dietro i sorrisi e il lavoro instancabile, si nasconde una tragedia familiare che rende il suo “viaggio” ancor più straordinario. È una storia di lotta e speranza, che si fa strada tra le difficoltà economiche e non, esplodendo in una forza vitale che supera le ombre del dolore. “È stato un grande privilegio poter raccontare la storia di Giuseppe”, afferma Dario Cangemi. “Un racconto che mi ha completamente coinvolto fin dal primo nostro incontro. Al centro della mia ricerca c’è prima di tutto l’uomo, la sua realtà. Mi sono poi avvicinato al suo mondo con discrezione, cercando di ‘scomparire’ il più possibile per osservare la sua quotidianità. Una vita che, pur appartenendo a un contesto popolare, racchiude un’esigenza profonda che spesso sfugge agli occhi dei più. Come spesso accade nel mio lavoro, è stata anche un’opportunità per esplorare parti di me stesso, come se ci conoscessimo da sempre e avessimo semplicemente avuto bisogno di ritrovarci”.



La produzione

Realizzato da TifosiPalermo e Marte Studios, il docufilm si avvale di un giovane team creativo: regia: Dario Cangemi; musiche originali: Giacomo Scinardo Tenghi; montaggio: Luca Caputi; fotografia: Valerio Fea; sound design e mix: Stefano Marrone e Matteo Tarragoni; trailerist: Mario Tessitore: colorist: Andrea Vacanti; fotografa di set: Elisa Carosi.



Dario Cangemi, biografia

Dopo il successo del suo mediometraggio “Allontanarsi dalla Linea”, dedicato allo spopolamento giovanile in Sicilia, Dario Cangemi, 26 anni, torna a raccontare la sua terra con “Dietro la Curva”, intrecciando giornalismo e cinema. Fondatore della casa di produzione e distribuzione cinematografica Marte Studios, insieme al suo socio Guglielmo Brancato, Cangemi si distingue per la capacità di combinare storie intime a tematiche universali, con uno sguardo attento sempre al verismo, al fine di trasmettere un’immagine reale, viva, autentica.







Luogo: Cinema Rouge et Noir, piazza Giuseppe Verdi, 8, PALERMO, PALERMO, SICILIA

