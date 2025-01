Da mercoledì 29 gennaio 2025, esclusivamente condomini piccoli (da 3 a 8 famiglie) residenti nel quartiere 21 di “Tommaso Natale – Sferracavallo”, che non avessero ricevuto i contenitori carrellati da 120 lt, perché assenti al proprio domicilio durante la distribuzione avviata un anno fa, potranno recarsi in via Calcante civ.14, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, dal lunedì al sabato, dove è stato istituito un front-office.

Seguirà comunicazione RAP non appena sarà avviata la consegna di 4 mastelli da 30 lt sempre in via Calcante, per le utenze domestiche (abitazione singola o bifamiliare).

RAP informa inoltre, che in previsione dell’avvio del servizio nel quartiere, in collaborazione con la settima circoscrizione, la SRR Area Metropolitana ha previsto diversi incontri di informazione e sensibilizzazione sul territorio, compreso gli Istituti Scolastici.

Calendario Incontri pubblici/eventi di piazza

venerdì 24 gennaio 2025, dalle ore 8:30 alle ore 13:30: via Tommaso Natale davanti la chiesa San Giovanni Battista; ( già concluso)

lunedì 27 gennaio 2025, dalle ore 8:30 alle ore 13:30: lungomare Giuseppe Giammanco – Sferracavallo; ( già concluso)

martedì 28 gennaio 2025, ore 9:30: Oratorio Santi Cosma e Damiano;

mercoledì 29 gennaio 2025, dalle ore 8:30 alle ore 13:30: mercatino rionale via Terenzio/via Barcaioli;

giovedì 30 gennaio 2025, ore 8:30 alle ore 13:30: via Tommaso Natale davanti la chiesa San Giovanni Battista.

Programmi specifici per le scuole

mercoledì 29 gennaio 2025, ore 9:00: I.C.S. Giovanni Falcone;

giovedì 30 gennaio 2025, ore 9:00: I.C.S. Alessandra Siragusa:

mercoledì 7 febbraio 2025, ore 9:00: I.C.S. Sferracavallo-Onorato;

mercoledì 12 febbraio 2025, ore 9:00: I.C.S. Antonino Caponnetto.

Per consultare lo stato di avanzamento delle fasi della campagna e verificare le vie interessate allo step, il piano di distribuzione attrezzature e gli eventi messi in campo per informare più residenti possibili è stata creata una pagina ad hoc sul sito istituzionale www.rapspa.it.





