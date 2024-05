C.S.L.E

Prot. n. 150/2024 Brescia, lì 09.05.2024

AL SIG. MINISTRO PROF. VALDITARA GIUSEPPE C/O MIM

ROMA

OGGETTO: Richiesta urgente d’intervento avverso ai Dirigenti Scolastici sul territorio Nazionale.-

Esimio Ministro le scrivo questa missiva , in quanto ho il dovere di renderlo edotto di una situazione che ritengo gravissima. In molte scuole ci sono alcuni Dirigenti Scolastici che espletano l’autonomia scolastica come metodo di abuso di potere verso il personale. Un’ abuso che mi è saltato agli occhi, è che in alcune scuole, viene applicata una sottrazione di una porzione di orario delle ferie nonché festività soppresse, nella giornata in cui si aderisce agli scioperi. Tale comportamento è gravissimo oltre ad essere antisindacale e antidemocratico. Il comportamento dei capi d’istituto è lesivo alle regole che esprime la costituzione e alle leggi vigenti. Come Confederazione CSLE ordunque, chiediamo che Lei intervenga su questa problematica restituendo serenità ai dipendenti e soprattutto il maltolto. Inoltre le segnalo che il Contratto Collettivo Nazionale, prevede che il personale ata ha diritto a 32+4 di ferie, ma in realtà non tutti usufruiscono del dovuto, perché moltissimi Istituti con chiusure prefestive , con chiusure dei sabati d’estate vengono decurtate oltre il 50% delle ferie, e non tutti possono usufruire degli straordinari , perché non a tutti viene data la possibilità di farli. Preciso che le chiusure citate vengono decise dagli organi competenti delle scuole, e non dal lavoratore, il quale non può essere obbligato a prendere le ferie se non ha ore di straordinario. Pertanto chiediamo che si ripristino le regole e la legalità affinché i lavoratori possano avere i propri diritti. Premetto che se la nostra lettera sarà ignorata non avendo un riscontro, saremo,nostro malgrado, a dare mandato ai nostri legali affinché vengano riconosciuti i diritti del personale con riserva di richiedere il risarcimento dei danni.

IL PRESIDENTE CONFEDERALE Antonio Luigi Carmelo LABATE

ILVICEPRESIDENTE CONFEDERALE

Antonella DI PALMA

IL SEGRETARIO NAZIONALE COMPARTO SCUOLA

Marco SCALOGNI

Originale firmato agli atti

