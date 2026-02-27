Domenica 1 marzo 2026 Petralia Sottana (PA) ospita il primo dei tre appuntamenti in preparazione alla Pasqua rivolto alle Confraternite, una realtà importante nella comunità diocesana. Il tema scelto per quest’anno dal Centro diocesano è “Ascoltare e digiunare. La Quaresima come tempo di conversione”.

In questo primo incontro si riuniranno con il Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, che presiederà la Liturgia Penitenziale e la Santa Messa, i Confrati del Settore Alte Madonie.





Come ogni anno durante il periodo di Quaresima i confrati promuovono un gesto di carità e per il 2026 hanno deciso di farsi vicini e sostenere la Comunità di Niscemi colpita gravemente dal movimento franoso del mese scorso.

Gli altri due appuntamenti previsti si terranno il 15 marzo a Valledolmo per il Settore Valle del Torto e il 22 marzo a Castelbuono per il Settore Tirreno.

