La prossima settimana riprenderà il Corso di formazione per i ministeri laicali della Diocesi di Cefalù, aperto a tutti gli operatori pastorali, in particolare ai candidati ai Ministeri di Lettore, Accolito e Catechista. Il programma prevede cinque diversi percorsi formativi: Introduzione alla Sacra Scrittura, Introduzione alla Liturgia, Introduzione alla Teologia, Introduzione alla Catechesi ed Elementi fondamentali del Magistero post-conciliare.



Il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, lo scorso 12 ottobre 2024, dando avvio ufficiale al nuovo anno pastorale, ha consegnato un opuscolo di presentazione del nuovo Percorso. Il precedente, svoltosi nell’anno pastorale 2022-2023, ha dimostrato fin da subito la sua utilità, offrendo a molti l’opportunità di approfondire i contenuti della fede alla luce degli insegnamenti conciliari e del recente Magistero di Papa Francesco. “Ricordo con emozione il 13 aprile scorso in Cattedrale, quando abbiamo conferito i Ministeri a 70 persone, tra donne e uomini, provenienti dalle nostre comunità parrocchiali, che hanno frequentato con assiduità e interesse le lezioni”, ha scritto il Vescovo nel testo introduttivo.

Questo percorso, voluto da Mons. Marciante e curato dal Servizio Ausiliare Ministerialità Laicale, si ispira ai documenti di Papa Francesco, “Spiritus Domini” e “Antiquum ministerium”, che hanno rivitalizzato il dibattito sui Ministeri, aprendo a nuove forme di ministerialità adatte alle esigenze contemporanee e radicate nel territorio.

Ogni Ministero presuppone una chiamata da parte di Dio, riconosciuta tale dalla Chiesa. “I Parroci, dopo un attento discernimento, prima di procedere con l’iscrizione del candidato lo presenteranno al Vescovo mettendo ben in evidenza il suo cammino formativo e spirituale” spiega ancora l’opuscolo.

Gli incontri formativi, aperti anche a chi non riceverà un Ministero, si svolgeranno settimanalmente a Castelbuono per il Settore Tirreno, a Petralia Sottana per il Settore Alte Madonie e a Montemaggiore Belsito per il Settore Valle del Torto.

Per ricevere informazioni è possibile chiamare i numeri 0921926338 e 3287582303 o scrivere agli indirizzi mail ministeri@diocesidicefalu.org o segreteriagenerale@diocesidicefalu.org

