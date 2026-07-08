Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs, Ugl e Uil Fp esprimono soddisfazione per l’approvazione, da parte della commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, del disegno di legge sulla dirigenza regionale, che compie un ulteriore e significativo passo nel suo iter parlamentare.

Un risultato che si inserisce nel solco dell’importante lavoro istruttorio svolto dalla I commissione Affari istituzionali, il cui approfondimento ha consentito di migliorare il testo e di recepire osservazioni rilevanti, tra cui la conferma del sistema della doppia fascia della dirigenza, ritenuto fondamentale per assicurare equilibrio organizzativo, valorizzazione delle professionalità interne e un ordinato ricambio generazionale.





L’approvazione definitiva del provvedimento rappresenta oggi una priorità non più rinviabile. Dotare la Regione di una disciplina moderna della dirigenza significa creare le condizioni per garantire un’organizzazione amministrativa più efficiente, assicurare servizi sempre più efficaci a cittadini e imprese e consentire l’avvio delle procedure concorsuali necessarie a rafforzare gli organici e a programmare il futuro dell’amministrazione regionale.





“Per queste ragioni – chiariscono i sindacati – rivolgiamo un appello al presidente dell’Assemblea regionale siciliana affinché il disegno di legge sia calendarizzato nel più breve tempo possibile per l’esame dell’Aula. Allo stesso tempo chiediamo a tutte le forze politiche di affrontare il confronto parlamentare con spirito costruttivo e senso di responsabilità istituzionale, facendo prevalere l’interesse generale. Un provvedimento di questa portata merita di essere valutato per i benefici che può produrre sull’efficienza della macchina amministrativa regionale e non deve diventare terreno di contrapposizione politica o essere condizionato da logiche di parte e da interessi di bottega”.

Luogo: Palermo

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