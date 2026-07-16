Un forte e chiaro appello è stato rivolto al Presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali dell’ARS, On. Ignazio Abbate, da parte di Dario Matranga e Marcello Minio, Segretari Generali del Cobas-Codir, il sindacato autonomo che è il più rappresentativo dei lavoratori della Regione Siciliana.

Al centro dell’azione del sindacato c’è la richiesta di un’urgente calendarizzazione per esitare in Prima Commissione, per consentirne l’inserimento all’Ordine del Giorno dei lavori d’Aula, del Disegno di Legge sull’Ordinamento della Dirigenza nell’Amministrazione regionale.





Secondo i vertici del sindacato, un ulteriore stallo nell’iter approvativo vanificherebbe il lavoro svolto finora, sprecando una irripetibile congiuntura favorevole di straordinaria condivisione tra forze parlamentari, governo e organizzazioni sindacali.

I Segretari Generali hanno evidenziato una serie di urgenze ormai improcrastinabili per garantire l’efficienza della macchina amministrativa. L’attuale incertezza normativa, unita all’imminente ondata di pensionamenti, rischia di generare il caos nell’ordinamento regionale, irrigidendo i processi decisionali e penalizzando l’erogazione dei servizi a cittadini e imprese.





Tutto ciò è anche urgente per sbloccare le opportunità di crescita pure dei funzionari regionali, ai quali da ben 26 anni è preclusa ogni possibilità di progressione a causa della mancata attuazione della riforma della dirigenza.

Il nuovo assetto organizzativo è propedeutico all’indizione di nuovi bandi. È necessario avere i tempi istituzionali per prevedere in aula norme di salvaguardia che garantiscano trasparenza, parità di trattamento e adeguate riserve per i funzionari già in servizio.

“Ci appelliamo alla sensibilità istituzionale più volte manifestata dall’Onorevole Abbate – dichiarano Matranga e Minio – affinché si proceda con l’urgenza che il caso richiede. È necessario dotare l’Amministrazione di un assetto stabile ed efficiente sia per la dirigenza che per il comparto”.

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