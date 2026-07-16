Le previsioni da IlMeteo.it

Venerdì 17 luglio sarà la giornata più calda della terza ondata africana del 2026. Le previsioni di iLMeteo.it indicano picchi fino a 46°C nelle zone interne della Sardegna e valori prossimi a 45°C in Sicilia. Cagliari, Nuoro, Caltanissetta e Foggia potranno raggiungere 41-42°C, mentre diverse città del Centro toccheranno o sfioreranno i 40°C. Il fine settimana non offrirà una tregua immediata: il calo più diffuso è atteso soltanto tra lunedì 20 e martedì 21 luglio.

I temporali che hanno attraversato il Nord non hanno smontato la struttura dell’alta pressione africana. Le infiltrazioni più fresche in quota hanno provocato fenomeni intensi sulle regioni settentrionali, ma la massa d’aria rovente continua a dominare il Centro-Sud e le due Isole maggiori.

Il risultato sarà una giornata di venerdì segnata da temperature eccezionali in molte aree del Paese, seguita da un weekend ancora difficile.

Le città più calde di venerdì

Il valore più alto è previsto nelle zone interne della Sardegna, dove i termometri potranno raggiungere 46°C. In Sicilia le massime potranno avvicinarsi a 45°C, soprattutto nelle aree lontane dalle coste e meno esposte alle brezze.

Nelle città, Cagliari, Nuoro, Caltanissetta e Foggia sono indicate tra 41 e 42°C. Ascoli Piceno potrà raggiungere 40°C.

La soglia dei 39°C accomunerà invece Agrigento, Terni, Firenze, Forlì, Frosinone, Macerata e Isernia. Il dato del capoluogo molisano risalta per la sua altitudine, pari a circa 423 metri, che non basterà a proteggerlo dalla fiammata.

Superare un sabato ancora rovente

Sabato 18 luglio il quadro cambierà poco sulla maggior parte della Penisola.

Al Nord le temperature potranno perdere uno o due gradi, con qualche temporale possibile soprattutto sul Nord-Est. Il calo sarà limitato e non porterà ancora una fase fresca.

Il Centro resterà soleggiato e molto caldo. Anche al Sud continueranno le condizioni estreme, con temperature particolarmente elevate nelle zone interne di Sicilia e Sardegna.

La persistenza rappresenterà uno degli aspetti più pesanti dell’ondata. Dopo il massimo di venerdì, edifici, strade e terreni conserveranno una grande quantità di calore. Le notti potranno offrire un recupero limitato, soprattutto nei centri urbani e nelle aree con scarsa ventilazione.

Domenica ancora vicina ai 40°C

Anche domenica 19 luglio non segnerà la fine della fase africana.

Caltanissetta potrà raggiungere ancora 41°C. Valori attorno a 39°C sono previsti in diverse zone di Sicilia, Sardegna e Calabria. Umbria e Puglia potranno scendere verso 38°C, una diminuzione insufficiente per parlare di vera tregua.

Il Nord registrerà un ulteriore lieve calo, accompagnato da una maggiore presenza di nubi. Il cambiamento, però, procederà lentamente e non coinvolgerà subito l’estremo Sud.

Attendere lunedì per la fine della terza ondata

La svolta è prevista tra lunedì 20 e martedì 21 luglio.

Le temperature dovrebbero diminuire in modo graduale e più esteso, fino a portarsi in numerose regioni vicino o al di sotto delle medie climatiche del trentennio 1991-2020. iLMeteo.it indica massime generalmente comprese tra 32 e 33°C. Sarebbero valori ancora estivi, ma molto più sopportabili rispetto ai 40-46°C della fase precedente.

La riduzione non sarà uniforme. Estremo Sud, Sicilia e Sardegna continueranno a registrare temperature elevate, seppure attenuate. La massa sahariana perderà forza prima al Nord e al Centro, poi sulle regioni meridionali.

Le tendenze disponibili non mostrano una quarta ondata almeno fino a domenica 26 luglio. Si tratta di una proiezione a medio termine, quindi soggetta a modifiche con i successivi aggiornamenti.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 16 luglio

Al Nord prevalgono caldo e sole, con temporali irregolari sulle Alpi. Al Centro il tempo resta soleggiato e molto caldo. Al Sud continua il caldo eccezionale, con punte di 42-43°C in Sardegna e Sicilia.

Venerdì 17 luglio

Al Nord sono previsti sole e caldo, con temporali sulle Alpi. Al Centro la giornata sarà soleggiata e molto calda. Al Sud si raggiungerà l’apice, con picchi tra 44 e 46°C in Sicilia e Sardegna.

Sabato 18 luglio

Al Nord il caldo potrà essere accompagnato da qualche temporale sul Nord-Est. Al Centro continueranno sole e temperature molto alte. Al Sud persisterà il caldo eccezionale.

Da lunedì 20 luglio

La terza ondata dovrebbe esaurirsi gradualmente. Il calo raggiungerà prima il Nord e il Centro, poi il Sud e le Isole, dove il caldo resterà più resistente.