Eliminare le barriere fisiche, sociali, burocratiche per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità. E’ il tema centrale dell’incontro dal titolo “Vita Senza Barriere, strategie e progetti per promuovere l’inclusione”, organizzato dalla Cisl Palermo Trapani con il patrocinio del Comune di Palermo, che si terrà all’auditorium San Mattia Ai Crociferi in via Torremuzza 18/D, il prossimo giovedi 4 giugno dalle ore 9,30. Ad aprire sarà la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, seguiranno gli interventi di enti, istituzioni, associazioni che hanno un ruolo fondamentale nella gestione del tema della disabilità. Da Mimma Calabrò assessore alle Attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo, a Carmela Tata Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Alberto Firenze direttore generale Asp 6, Carmelo Sciuto direttore provinciale Inps Palermo, Antonio Costanza presidente regionale Anffas Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e Bernardo Moschella dirigente Ambito territoriale di Palermo. A concludere sarà il segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana. “Dalla necessità di potenziare le tutele sociali, sanitarie, a quelle legate al mondo della scuola, l’obiettivo dell’iniziativa è discutere di tutte quelle ‘barriere’ , non solo fisiche, che limitano l’autonomia delle persone con disabilità, in ogni ambito, nel lavoro, nella società, nelle aule scolastiche, nel riconoscimento dei propri diritti” spiega la segretaria generale Badami. Un incontro grazie al quale, auspichiamo si possa giungere ad una forte sinergia e alleanza contro tutte le difficoltà che le persone fragili affrontano ogni giorno per individuare soluzioni e strategie che possano migliorare la loro autonomia e la qualità della loro vita”.

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