Negli ultimi due giorni sono stati registrati blackout a Catania e Siracusa

Il presidente regionale Udicon, Lorefice: “Investire nella manutenzione preventiva delle infrastrutture elettriche e nell’adozione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la rilevazione tempestiva dei guasti.

Siracusa 21 luglio 2023

“Profondamente preoccupati per la persistente serie di disagi alla rete elettrica che sta colpendo innumerevoli famiglie e imprese in tutto il territorio regionale”.

Di fronte a questa situazione critica, Udicon chiede con urgenza interventi tempestivi da parte delle autorità competenti per garantire la tutela del diritto fondamentale all’energia elettrica per tutti i cittadini.

“Negli ultimi giorni – dichiara Salvatore Lorefice, presidente regionale Udicon – abbiamo assistito a frequenti interruzioni del servizio elettrico che stanno avendo un impatto negativo sulla qualità della vita dei consumatori”.

Negli ultimi due giorni sono stati registrati un blackout a Catania che ha impedito anche il corretto funzionamento dell’approvvigionamento idrico della condotta civica, a Siracusa nel centro storico di Ortigia e in altri quartieri. La motivazione pare sia addebitabile a causa di un sovraccarico delle reti dovuto alle alte temperature registrare negli ultimi giorni.

“È doveroso ricordare – prosegue Lorefice – che blackout prolungati possono provocare gravi inconvenienti nelle attività quotidiane e nei processi produttivi delle imprese: danneggiare apparecchiature e dispositivi elettronici degli utenti. Ma si possono avere anche ripercussioni sulla sicurezza e sul benessere delle persone, soprattutto durante periodi di estrema temperatura. Per tali motivi sollecitiamo le autorità locali, regionali e nazionali a intervenire prontamente per risolvere questi problemi e garantire un approvvigionamento stabile e affidabile di energia elettrica per tutti i cittadini.

In tal senso, Udicon avanza le seguenti richieste:

Avviare un’indagine approfondita per individuare le cause dei disagi alla rete elettrica e adottare azioni correttive tempestive.

Investire nella manutenzione preventiva delle infrastrutture elettriche e nell’adozione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la rilevazione tempestiva dei guasti.

Implementare un sistema di gestione dei reclami efficace e accessibile per gli utenti che subiscono disagi legati all’erogazione dell’elettricità.

Udicon si mette a disposizione dei cittadini per raccogliere e inoltrare eventuali reclami riguardanti i disagi alla rete elettrica. Siamo qui per sostenere i consumatori e per far sentire la loro voce alle istituzioni e alle compagnie coinvolte, nella speranza di ottenere soluzioni concrete e rapide a questa situazione critica.

