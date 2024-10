Le forti piogge che ieri hanno colpito la Sicilia mettendola in ginocchio in tantissime parti, si sono fatte sentire anche a Bagheria, provocando senza dubbio alcuni disagi ed inconvenienti.

Si è trattato, come accade oramai sempre più spesso a causa del cambiamento climatico, di fenomeni temporaleschi di portata straordinariamente violenta, quelle che comunemente vengono chiamate “bombe d’acqua”.

Il Movimento 5 Stelle di Bagheria e Fratelli d’Italia infatti, puntano il dito contro l’amministrazione, che a loro dire non avrebbe messo in campo i necessari accorgimenti per garantire la sicurezza dei cittadini.

Noi non ci siamo mai sottratti alla nostra responsabilità di amministratori e pertanto non possiamo accettare queste accuse, che rappresentano a nostro avviso soltanto un attacco politico strumentale, volto a cercare consenso a discapito della verità. In seguito alla diramazione dell’allerta meteo arancione della protezione civile regionale, abbiamo fatto quanto in nostro potere per cercare di limitare i danni, informando i cittadini dei rischi e lavorando in stretta sinergia con le associazioni di protezione civile e le forze di sicurezza che operano sul campo.

E’ da censurare secondo noi, ed è da etichettare come sciacallaggio politico, il tentativo di M5S e Fratelli d’Italia, ma del resto sono due facce della stessa medaglia, di ottenere un po’ di visibilità in un momento in cui la città, e la politica in primis, dovrebbero far prevalere il senso di comunità.

I problemi strutturali del sottopasso di Viale Bagnera sono noti a tutti, la portata dell’impianto fognario è tale da non permettere il deflusso delle acque in condizioni di particolare criticità come quelle registrate ieri. Ed è assurdo che sia proprio il Movimento 5 Stelle, che a Bagheria ha amministrato 5 anni, a gridare alla scandalo, considerato che durante la loro amministrazione sono stati realizzati dei lavori con denaro pubblico che si sono rivelati completamente inutili !

Il Movimento 5 Stelle sostiene che la pulizia delle caditoie è rimasta soltanto sulla carta. Questo è falso !

Da quando questa amministrazione si è insediata la pulizia viene effettuata ogni anno, cosa che non avveniva da decenni, di certo non avveniva sotto la loro amministrazione.

Anche quest’anno la pulizia delle caditoie è stata portata avanti e non è rimasta soltanto sulla carta come pretestuosamente sostiene l’M5S.

Appare quantomeno ridicola l’accusa che il Pug durante questi anni sia “uscito dai radar della trasparenza e della partecipazione cittadina”. E’ utile ricordare a chi ha la memoria corta che durante l’amministrazione 5 Stelle il Piano Regolatore Generale è rimasto anni in un cassetto.

Questa amministrazione ha avuto il merito di avvisare una fase di partecipazione e approvare le direttive generali.

Un’ ulteriore fase di partecipazione partirà adesso con il proseguo dei lavori e vedrà il coinvolgimento della città e dei portatori d’interesse, riavviando l’iter che porterà alla definitiva approvazione del Pug.

Infine, cosa dire di chi, avendo come referente nazionale il Ministro della Protezione Civile Musumeci, trova il coraggio di attaccare una amministrazione locale.

Piuttosto costoro chiedessero al proprio Ministro di intervenire laddove serve, in soccorso alle comunità colpite dalle alluvioni e da veri disastri dovuti al maltempo e gli chiedessero, per una volta almeno, di occuparsi anche della Sicilia, che ha amministrato invano con pieni poteri.

Bagheria. 20/10/2024

L’ amministrazione comunale di Bagheria

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.