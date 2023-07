Il governo regionale, ha deliberato lo stanziamento straordinario di un milione di euro in favore del Comune di Palermo per fare fronte all’emergenza in corso nella discarica di Bellolampo a causa degli incendi.

“La decisione è un primo e immediato atto concreto dopo l’interlocuzione tra il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – afferma Ignazio Dolcemascolo Segretario Provinciale dell’UGL Igiene Ambientale di Palermo – nel corso della quale il governatore aveva garantito il massimo sforzo e la piena collaborazione della Regione per mettere in sicurezza la discarica con tutti le misure necessarie perché abbiamo chiara la portata dell’urgenza, sia per scongiurare una nuova emergenza rifiuti ma soprattutto per tutelare i cittadini da ogni possibile rischio per la loro salute”.

“Un plauso – aggiunge Dolcemascolo – va sicuramente al primo cittadino di Palermo Roberto Lagalla, ma il problema di Bellolampo è un problema atavico, è una vera e propria bomba ecologica che rischia di minacciare un milioni di cittadini da Palermo fino a tutti i paesi limitrofi a Bellolamo con ripetuti allarmi di diossina grande minaccia per l’inquinamento delle falde acquifere”.

“La nostra organizzazione sindacale si auspica – conclude il sindacalista – che con questi interventi e successive adeguate iniziative sinergiche si ponga fine ad una tragedia purtroppo a nostro avviso annunciata, che sicuramente non è inaspettata, ma che necessita per il futuro di una costante prevenzione realizzata nel tempo”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.