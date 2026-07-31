Le borgate della zona nord di Palermo sono ormai ostaggio dell’incuria e dell’abbandono. Ad Arenella, Vergine Maria, Addaura e Mondello il diserbo continua a essere assente, mentre erbacce alte, marciapiedi impraticabili e aree pubbliche completamente invase dalla vegetazione sono la fotografia di un’Amministrazione che continua a ignorare le borgate della zona nord, lasciando i cittadini nell’abbandono più totale.

Non si tratta più soltanto di una questione di decoro urbano. L’assenza del diserbo sta creando condizioni igienico-sanitarie sempre più preoccupanti, favorendo la proliferazione di zecche, insetti, roditori e altri animali, con evidenti rischi per la salute pubblica. Famiglie, anziani, bambini e proprietari di animali domestici sono costretti ogni giorno a convivere con una situazione che avrebbe dovuto essere affrontata da mesi.





Di fronte a questo scenario non sono più accettabili rinvii, silenzi o promesse. Chiedo all’Assessore Pietro Alongi di assumersi le proprie responsabilità e di dire con chiarezza ai cittadini quando verranno effettuati gli interventi di diserbo ad Arenella, Vergine Maria, Addaura e Mondello. I cittadini hanno diritto a conoscere un cronoprogramma preciso e non possono continuare a essere presi in giro con annunci che non trovano alcun riscontro sul territorio.

È inaccettabile che, nel pieno della stagione estiva, le borgate marinare si presentino in queste condizioni. Chi amministra ha il dovere di programmare gli interventi per tempo, non di intervenire quando ormai il degrado è fuori controllo.





Le tasse vengono pagate regolarmente, ma i servizi essenziali continuano a mancare. Questo stato di abbandono non è più tollerabile e qualcuno deve assumersene la responsabilità.

I cittadini non chiedono privilegi né favori. Chiedono semplicemente che il Comune svolga il proprio dovere e che venga garantito un servizio essenziale che, ad oggi, continua a essere colpevolmente assente.

Il tempo delle giustificazioni è finito. È il momento delle risposte e dei fatti.

NATALE PUMA CONSIGLIERE COMUNALE DI PALERMO

Luogo: PALERMO, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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